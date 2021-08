Ligue 1 : régularité, communication, leadership... Trois chantiers ouverts au FC Metz avant d'aller à Clermont

Metz et Clermont ont des trajectoires bien différentes. Quand les Auvergnats manquaient de peu un très bon coup à Lyon, dimanche dernier, les Mosellans l'échappaient belle contre Reims. Lorsque le promu célébrait la première victoire en Ligue 1 à domicile de son histoire, la semaine précédente, Metz sortait un non match à Nantes.

En Ligue 1, la réalité peut changer d'un weekend sur l'autre. Surtout en début de saison. Si le FC Metz veut ramener quelque chose de Clermont, voici quelques chantiers sur lesquels il doit travailler.

Mieux gérer les temps faibles

Le FC Metz a bien du mal à jouer à niveau constant durant 90 minutes. Offensivement, il est capable de fulgurances. Le but inscrit par Udol contre Lille, ou celui de Maïga contre Reims, en sont la preuve. Mais l'impression générale laissée par les deux dernières rencontres est celle d'une équipe à la peine quand il s'agit de construire. Notamment dans l'axe du terrain. Vulnérable à la perte de balle.

Derrière, si difficile à bouger il y a quelques mois encore, le FC Metz a déjà pris sept buts. Trois fois en trois journées, il a du courir après le score. Précocement même contre Nantes et Reims. Attention, les temps faibles pourraient se payer cher chez le promu, toujours sur son nuage, et mené par Mohamed Bayo, le co-meilleur buteur de la Ligue 1.

Se parler plus

Le constat posé, il faut y répondre. Et Frédéric Antonetti avoue un déficit de communication sur le terrain. Un défaut de parole quand il faudrait se remobiliser. "On ne parle pas assez, reconnait l'entraîneur messin. A huis-clos, on était muets, les autres en face ne faisaient que parler. Certaines équipes n'arrêtaient pas. Contre Marseille, vous n'entendiez parler qu'Espagnol. Ils s'entraidaient, se dirigeaient, s'engueulaient parfois ce qui partie du jeu. Nous, on est trop introvertis."

Des cadres qui doivent élever le niveau

Qui doit parler ? Jouer le rôle d'aboyeur ? "Après Reims, ma causerie a duré une heure-un-quart et je me suis adressé davantage aux cadres qu'aux jeunes, dit Frédéric Antonetti. Critiquer un jeune, c'est facile. S'il faut le faire, je le fais. Mais je me suis adressé aux plus huppés. Aux titulaires..." En verve contre Lille, les latéraux Delaine et Centonze le sont moins depuis deux semaines. Oukidja, Kouyaté et Bronn peuvent endosser ce rôle de mobilisateur derrière. Niane peut le faire devant.

Pour l'entraîneur lorrain, le problème est donc plus mental que technique, malgré les changements récurrents de titulaires ou d'organisation tactique à chaque coup d'envoi cette saison. "On a encore du temps, temporise Kiki Kouyaté qui se souvient que Metz était lanterne rouge sans le moindre point au même moment de la saison 2020/2021. L'an dernier, on est devenu solides. Dès qu'on a commencé à gagner, on a enchaîné les victoires." conclut le défenseur central, dont l'espoir est que l'histoire puisse se répéter.

Clermont Foot - FC Metz, à vivre en direct dès 14 heures 30 sur France Bleu Lorraine ce dimanche 29 août