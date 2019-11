Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux ramènent le nul de Reims (1-1), Benoît Costil brille

Invaincus depuis plus d'un mois, les Girondins de Bordeaux se déplaçaient ce samedi sur le terrain de la meilleure défense de Ligue 1. Dominée mais sauvée à plusieurs reprises par Benoît Costil, l'équipe de Paulo Sousa obtient le nul (1-1).

Bordeaux, France

Depuis la gifle reçue à Lille lors de la 11ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux n'ont plus perdu un seul match. Sur le terrain de la meilleure défense du championnat (7 buts encaissés avant le coup d'envoi), Bordeaux a souffert face aux assauts du Stade de Reims. Grâce notamment à un grand Benoît Costil, les Girondins auraient pu réaliser un parfait hold-up mais Reims a sauvé le point du nul dans les ultimes minutes (1-1).

La Madjer pour Maja

Largement dominés, les Girondins de Bordeaux braquent Auguste-Delaune à la 27e minute, sur un geste exceptionnel : à la réception d'un centre de Tchouaméni, Josh Maja ne tergiverse pas et d'une Madjer, il trompe la défense rémoise (27e, 0-1). Un joli but pour le jeune attaquant, titulaire en l'absence de Jimmy Briand. C'est la douche froide pour le Stade de Reims, très entreprenant mais contrarié par Benoît Costil.

Quand le gardien girondin auteur de plusieurs parades finit par s'incliner (37e), l'arbitrage vient au secours de Bordeaux. Reims voit son but logiquement refusé pour un hors-jeu. Les Girondins sont devant à la pause (0-1).

La muraille Costil finit par céder

Si Bordeaux respire un peu mieux en seconde période et parvient à garder le ballon dans la moitié de terrain rémoise, les locaux continuent d'assaillir le but d'un Benoît Costil infranchissable. Dans un très grand soir, le gardien girondin dégoûte ses adversaires. Nerveux, Romao commet deux fautes en moins de cinq minutes et est expulsé (72e).

Même en infériorité numérique, Reims refuse d'abdiquer et continue ses attaques sur la cage bordelaise. D'une solidarité admirable en défense, dans le sillage de leur capitaine, les Girondins de Bordeaux tiennent leur court avantage jusqu'à l'ultime minute. A la 94e, Dia surgit entre Koscielny et Costil et obtient une égalisation méritée pour Reims (1-1).

