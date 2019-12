Ligue 1 - Renato Sanches : "j'attendais ce but depuis longtemps"

Lille, France

Il brille depuis près de trois semaines avec Lille en Ligue 1. Renato Sanches a inscrit le second but vendredi face à Montpellier synonyme de victoire (2-1) en ouverture de la 18e journée de championnat. Arrivé cet été d'Allemagne avec l'étiquette de recrue la plus chère de l'histoire du LOSC, le milieu international portugais est au meilleur de sa forme.

Quel est ton analyse après cette victoire face à Montpellier ?

"Je pense que nous avons réalisé un bon match collectivement. Lille a mérité la victoire même si on a manqué un peu de finition devant."

Est-ce que tu peux nous raconter ton but ?

"J'ai été très heureux de marquer. J'avais prévenu mes coéquipiers avant la rencontre que j'allais inscrire ce but. Il me fait plaisir et me fait du bien."

Ce but a visiblement procuré une grande libération chez vous. Est-ce vrai ?

"Inscrire un but est toujours une sensation extraordinaire. Dans mon cas, j'attendais ce but depuis longtemps."

Est-ce que vous êtes soulagé de retrouver vôtre niveau de 2016 ?

"C'est vrai que je n'étais pas à mon niveau durant une année ou deux. Mais maintenant c'est du passé. Je retrouve toutes mes sensations grâce au travail quotidien."

Est-ce que tu te sens revivre à Lille ?

"J'apprécie vraiment de vivre à Lille, de jouer pour le LOSC. C'est une ville jeune comme son équipe. La France est un pays qui me réussit."

Propos recueillis par Florent Vautier