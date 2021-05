Ligue 1 : Rennes battu à Monaco mais toujours en course pour l'Europe

Les yeux rivés sur la sixième place de la Ligue 1. L'objectif fixé au Stade Rennais en début de saison, être européen, reste atteignable alors qu'il ne reste qu'une journée de championnat à disputer. Ce n'est malheureusement pas grâce à la performance des Rouge et Noir à Monaco ce dimanche 17 mai. Ils s'inclinent (2-1), en grande partie en raison d'une première mi-temps ratée.

L'équipe alignée par Bruno Génésio pour affronter l'ASM se rapprochait pourtant de l'équipe-type. Mais les deux milieux Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi, pourtant si précieux toute la saison, ont été en dessous de leur niveau habituel au début de ce match.

Première mi-temps ratée

Les Rennais concèdent l'ouverture du score après un quart d'heure de jeu sur une contre-attaque éclaire des Monégasque. La charnière rennaise est prise de vitesse par Wissam Ben Yedder. Très bien lancé, il trompe Alfred Gomis avec un piqué du gauche. Moins de quinze minutes plus tard c'est au tour d'Aleksandr Golovine de prendre à contre-pied le gardien rennais. A la pause, ils sont menés 2-0.

Bruno Génésio va faire un premier choix fort à la mi-temps. Remplacer Eduardo Camavinga par Serhou Guirassy, et passer en 4-4-2. Un système qui va bien plus gêner les monégasques. Sans pour autant ouvrir la voie du but aux Rennais. Mais c'est grâce à un nouveau coaching gagnant, et l'entrée de Romain Del Castillo, qui va permettre la réduction de l'écart. Le Lyonnais d'origine trompe la défense de l'ASM et adresse un très bon centre pour Benjamin Bourigeaud qui reprend de la tête. Axel Disasi dévie le ballon et trompe son propre gardien.

L'Europe à portée

Malgré quelques occasions franches, le Stade Rennais ne va jamais réussir à revenir au score. Les Rouge et Noir vont même terminer à dix, privés de leur capitaine Damien Da Silva, expulsé très logiquement à cause d'une semelle sur la cheville de Fodé Ballo-Touré (85e). Il disputait "très certainement" son dernier match sous les couleurs rennaises, selon les mots de l'entraîneur Bruno Génésio à l'issu du match.

Le Stade Rennais peut remercier les Girondins de Bordeaux de s'être largement imposés face à Lens (3-0). Ce résultat permet à Rennes de continuer à croire à une sixième place qualificative pour la nouvelle Conference League (C4). En revanche, la cinquième place synonyme d'Europa League est désormais inaccessible, après le succès sur le fil de l'Olympique de Marseille face à Angers.

Tout se jouera donc lors de la dernière journée pour le Stade Rennais, avec la réception du Nîmes Olympique. Les Crocos officiellement relégués en Ligue 2 n'ont désormais plus rien à jouer. Rennes devra faire un meilleur résultat que Lens. Les Nordistes seront eux face à ... l'AS Monaco. Tout les espoirs sont encore permis pour le Stade Rennais.