Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux complètement à l'ouest à Rennes (1-0)

Les Girondins de Bordeaux vont se réveiller avec la gueule de bois, après avoir été battus à Rennes (1-0) vendredi soir. Battus, et dominés dans tous les compartiments du jeu. Les deux semaines jusqu'à la réception de Marseille vont leur laisser le temps de ruminer leur quatrième défaite en 5 matchs

Les chiffres parlent, et font mal aux supporters bordelais. Les Girondins de Bordeaux n'ont cadré aucun tir vendredi soir, à Rennes. Ils n'ont marqué aucun but lors des 313 dernières minutes passées sur la pelouse. Leur recrue-phare, Nicolas De Préville n'a toujours pas marqué en neuf matchs. Et surtout, ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Plasil/Vada, pari perdu

Pourtant, vendredi soir, ce n'était pas une question de chiffres. En première mi-temps, les Girondins ont tout raté. Alors que la double titularisation de Plasil et Vada était censée leur permettre d'avoir plus de maîtrise dans le jeu, ils ont connu un déchet beaucoup trop important dans le premier acte, ratant à peu près tout ce qu'ils ont entrepris. Des passes à cinq mètres manquées par Vada ou De Préville, des talonnades impossibles de Malcom... Et Alexandre Mendy, qui se prenait les pieds dans le tapis à 5 mètres du but au moment de conclure.

L'ancien bordelais Wahbi Khazri a fait mal à Bordeaux. © Maxppp - Maxppp

En face, Rennes, bien organisé, faisait le minimum. Mais le minimum, face à un Bordeaux catastrophique, permettait de mener 1-0. Et les Bretons n'avaient même pas besoin de marquer eux-mêmes, Jérémy Toulalan s'en chargeait tout seul, en déviant dans son but un coup franc de Khazri (11e). La différence entre une équipe en confiance, plus agressive, en réussite et une équipe dans le doute.

Jocelyn Gourvennec changeait son fusil d'épaule à la pause, en sortant Plasil et Vada, ses deux choix forts de l'avant-match. Leurs successeurs ne faisaient guère mieux. Avec comme symbole, l'entrée de François Kamano à la mi-temps. En 7 minutes, le Guinéen réussissait à frôler le carton rouge pour une grosse faute sur Traoré, et à être signalé trois fois hors-jeu. Les Girondins ne profitaient même pas des malheurs rennais, avec Christian Gourcuff obligé de changer trois de ses quatre défenseurs en 50 minutes.

Mendy manque la balle de match

La seule timide réaction était à mettre au crédit d'un Alexandre Mendy vaillant, qui devançait Koubek d'un bel enchaînement, mais voyait son lob passer au dessus (55e). Tout cela dans un match où il aura fallu attendre la 63e minute pour voir la première et unique frappe cadrée (!) par le jeune Rennais Léa Siliki. La seule réelle réponse des Bordelais fut dans l'agressivité, mais la mauvaise agressivité. Trois Rennais à l'infirmerie donc, et cinq cartons jaunes, dont un ou deux qui auraient pu être rouges. Et qui priveront Vukasin Jovanovic et Younousse Sankharé de Bordeaux-Marseille le 19 novembre.

Agressifs dans le mauvais sens du terme, les Bordelais de Jaroslav Plasil ont été devancés par les Rennais de Ramy Bensebaïni. © Maxppp - Maxppp

Mendy avait bien la balle de match en fin de rencontre. Mais, seul, à l'entrée de la surface il manquait (encore) une énorme occasion. Les Ultramarines, le principal groupe de supporters bordelais ont pris l'habitude de passer voir les joueurs avant chaque réception de Marseille. Nul doute qu'ils auront des choses à dire.

La fiche du match

Rennes 1-0 Bordeaux

A Rennes, Roazhon Park

Arbitre : M.Buquet

But : Toulalan (csc, 11e) pour Rennes, pour Bordeaux

Avertissements : André (43e), Khazri (80e) pour Rennes, Otavio (41e), Kamano (47e), De Préville (68e), Jovanovic (70e), Sankharé (89e) pour Bordeaux

Rennes : Koubek - Traoré (Danzé, 52e), Gnagnon, Bensebaïni (Gélin, 46e), Baal (Figueirido, 42e) - Lea Siliki, André (c), Bourigeaud, Maouassa - Khazri - Mubele

Bordeaux : Costil - Sabaly, Toulalan (c), Jovanovic, Gajic - Otavio, Plasil (Sankharé, 46e), Vada (Kamano, 46e) - De Préville (Cafu, 70e), Malcom, Mendy