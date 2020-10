Le Stade Rennais et le Stade Brestois se défieront samedi (17 heures) au Roazhon Park, pour la 9ème journée de Ligue 1. Ce derby, sans comparaison avec certaines rivalités bretonnes, déclenche moins de passion que les autres confrontations en Bretagne. Côté sportif, il penche pour les Rennais.

Ligue 1 : Rennes-Brest, peut-être le derby breton le plus amical

Le rennais Romain Danzé et le brestois Bruno Grougi à la lutte lors d'un derby à Rennes (2-2), en décembre 2012.

Demandez à un supporter brestois avec quel fan breton il serait prêt à discuter foot autour d'un verre. A choisir, il vous répondra avec un rennais plutôt qu'un lorientais, ou pire un guingampais ! Et à l'inverse, un supporter de Rennes sera moins hostile à serrer la main d'un brestois, plutôt qu'un guingampais ou un nantais. Tout ça n'est pas juste du doigt mouillé, ça s'explique ...

Peu de passé commun ...

Contrairement à d'autres derbys bretons, les oppositions entre le Stade Brestois et le Stade Rennais n'attise pas autant les passions des supporters. Les deux clubs bretons les plus éloignés géographiquement ne se sont défiés que neuf fois. Et ils n'ont pas un passé commun aussi riche qu'avec d'autres voisins.

... mais un "ennemi" partagé

Brest et Guingamp, par exemple, ont une rivalité historique, de part leur proximité d'abord. Et elle a été exacerbée par la liquidation du Brest Armorique en 1991, alors que le guingampais Noel Le Graet était à la tête de la Ligue. Les supporters brestois estiment qu'il a tout fait pour enfoncer leur club, qui avait d'ailleurs joué son dernier match à Guingamp.

Pour rester sur l'exemple de Guingamp, les deux finales de coupe de France perdues par le Stade Rennais face à En Avant (2009 et 2014) ont pimenté les duels entre les deux clubs. Et c'est sans compter les 17 saisons passées dans la même division. Cet "ennemi commun" a d'ailleurs peut-être rapproché, inconsciemment, les Brestois et les Rennais !

Les Rennais plus forts

Côté stats, Rennes domine dans les confrontations avec Brest, son voisin le plus éloigné de Bretagne. Les Rennais comptent 3 victoires à l'heure actuelle, pour 4 matchs nuls et une victoire des Brestois. Mais Brest n'a perdu qu'une seule fois à Rennes, où se jouera le derby ce samedi. Le Stade Brestois et le Stade Rennais restent sur deux nuls (0-0) la saison dernière.

A noter quand même, malgré cette rivalité peu exacerbée, une rixe, rapportée par Le Télégramme. Elle avait eu lieu la veille de Brest-Rennes en septembre 2019, en plein bourg de Guipavas. Plusieurs dizaines de supporters des deux camps s'étaient affrontés rapidement, d'après nos confrères.