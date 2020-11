Ligue 1 : Rennes corrigé par un PSG décimé (3-0)

Le Stade Rennais n'aura pas su tirer profit de la situation du Paris Saint-Germain et a pris une leçon de réalisme (3-0). Rennes a trop peu cadré et fait trop d'erreurs défensives pour espérer rapporter un point du Parc des Princes.

Le Stade Rennais s'incline lourdement face à un Paris Saint-Germain pourtant très affaibli par les blessures (3-0). Les Rennais n'ont pas su profiter des faiblesses des Parisiens et ont surtout pris une leçon de réalisme. Parce que Rennes a tiré 16 fois au but (3 tirs cadrés). Mais si Paris n'a tiré que 9 fois au but, les trois frappes cadrées ont fait but.

Dès la 11e minute de jeu l'attaquant parisien Moïse Kean profite d'une première erreur rennaise pour ouvrir le score. Une mauvaise relance d'Alfred Gomis met en difficulté James Léa-Siliki qui perd le ballon et l'offre à l'Italien qui n'avait pas besoin de plus. Dix minutes plus tard c'est Angel Di Maria, complètement oublié par la défense rennaise, qui alourdit le score et assomme un peu plus le Stade Rennais.

Une hécatombe côté Paris Saint-Germain

La révolte rennaise ne viendra pas en seconde mi-temps et c'est une nouvelle fois une grosse erreur qui va coûter le troisième but. Adrien Truffert s'arrête après une perte de balle pour réclamer une faute. Tous ses coéquipiers aussi et Angel Di Maria saisi l'occasion pour inscrire un doublé.

Pourtant le Paris Saint-Germain qui arrivait déjà décimé par les blessures a un peu plus rempli l'infirmerie pendant ce match. C'est d'abord Gana Gueye qui s'est blessé (12e), vite suivi par Thilo Kehrer (36e). A la mi-temps Alessandro Florenzi est remplacé et enfin le buteur Moise Kean a semblé lui aussi souffrir d'un problème physique (61e). Mais Rennnes n'aura pas su profiter de ce déséquilibre dans le 11 parisien et s'incline logiquement.