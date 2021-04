Ligue 1 : Rennes en maîtrise à Angers

Rennes arrivait en favoris et a été à la hauteur de son statut, au Stade Raymond-Kopa, ce samedi 17 avril. Le Stade Rennais s'est imposé avec beaucoup de maîtrise face à Angers pour la 33e journée de Ligue 1.

Le Stade Rennais aura été largement dominateur dans les dix premières minutes. Notamment grâce à un Eduardo Camavinga très en jambe. Mais une domination qui ne va pas se concrétiser dans la surface, avec trop peu de tentatives de tirs. Rennes va même se faire de grosses frayeurs dans cette première période. Avec une action très litigieuse dans la surface rennaise. Au duel avec Stéphane Bahoken, le portier rennais Alfred Gomis laisse échapper le ballon et laisse l'attaquant angevin la mettre au fond. But refusé par l'arbitre estimant qu'il y avait faute sur le gardien.

Et un, et deux ... et trois-zéro

L'ailier belge Jérémy Doku va tout de suite en profiter après pour donner l'avantage au Stade Rennais juste avant la pause après une combinaison avec Martin Terrier. Pour son retour de suspension, il prouve qu'il est toujours en confiance.

Au retour des vestiaires, Martin Terrier va quant à lui montrer qu'il est décidément indispensable au Stade Rennais. Après une sublime ouverture de Benjamin Bourigeaud pour Flavien Tait, l'ancien angevin va donner en retrait pour Martin Terrier qui signe son 7e but de la saison. Dominé, le SCO ne semble pas vouloir perturber les plans Rennais. Et Serhou Guirassy, entré en jeu à la 64e, va alourdir le score à la 91e après un exploit personnel dans la surface.

Le Stade Rennais engrange de la confiance, des points et soigne son goal-average alors que la course à l'Europe est très serrée avec Lens, Marseille et Montpellier.