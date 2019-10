Ligue 1 : Rennes enfin couronné d'une victoire face à Reims ?

Les Champenois sont donc la dernière des sept marches imposées en trois semaines par un calendrier infernal pour les Rennais. Si durant cette période, les Bretons ont été incapables de s'imposer, tout n'est pas à jeter. Plusieurs fait de jeu lui ont été défavorables et les contenus des deux dernières sorties contre l'OM et la Lazio sont plutôt porteurs d'espoir. C'est finalement que contre Nantes que les Rennais ont réellement failli depuis 1 mois.

Stéphan veut maintenir le gouvernail

Dans cette période de turbulences, Julien Stéphan se "refuse a tomber dans de la panique". L’entraîneur rennais veut " être un capitaine qui tient le cap et maintient le gouvernail. _Je souhaite être fort devant tout le monde__. J'ai le sentiment que sur le plan collectif on avance, on progresse avec des prestations de qualités notamment à Marseille (1-1) et la Lazio (défaite 2-1) mais j'ai aussi conscience que nous avons besoin de nous améliorer dans les zones de vérité_s".

Reims une "équipe redoutable"

Neuvième du classement (un point derrière Rennes) avant cette 9e journée de Ligue 1, le Stade de Reims réalise un début de saison très paradoxale. Capable de battre l'OM au Vélodrome, Lille et le PSG au Parc des Princes, les Champenois se sont inclinés le week-end dernier à domicile contre Dijon. Pour Julien Stéphan c'est une équipe "redoutable".

Cette équipe "défend très très bien" poursuit l’entraîneur rennais. "Elle laisse très peu d'opportunité à l'adversaire et puis elle est très efficace. Elle va très vite sur les contre-attaques et c'est une équipe qui a beaucoup de fraicheur et je trouve aussi qu'ils se sont améliorés dans l’utilisation du ballon depuis l'année dernière". La saison dernière Reims avait pris six points face aux Rennais. Les deux fois c'était après un match européen pour les Bretons. Comme ce dimanche...

Pas de retrouvailles pour Mendy

Blessé en fin de match contre la Lazio de Rome, Edouard Mendy manquera les retrouvailles avec un club où il a passé les trois dernières saisons. C'est donc Romain Salin qui devrait être titulaire dans les cages rennaises ce dimanche. Aligné contre Montpellier et Paris lors des deux premières journées, le portier de 35 ans est invaincu avec les Rouges et Noirs.