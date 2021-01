Ligue 1 - Rennes - Lyon, avantage à celui qui se déplace

Alors que le Stade Rennais s'apprête à recevoir Lyon pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 ce samedi soir, une statistique étonnante rappelle la difficulté de la tâche qui attend les Rennais ce soir face au leader du championnat : depuis 2014, il n'y a eu qu'une victoire à domicile pour l'une ou l'autre des deux équipes lorsqu'elles se rencontrent.

Rennais et Lyonnais savent se recevoir

La dernière rencontre entre les deux équipes soldée par une victoire à domicile remonte au 11 décembre 2016, soit plus de quatre ans. A l'époque, ce sont les Lyonnais qui l'avaient emporté 1-0 chez eux. Depuis, à l'exception d'un nul un partout en 2017 au Roazhon Park, l'équipe en déplacement est toujours repartie du stade adverse avec une victoire, en coupe comme en championnat. On se souvient notamment du succès rennais en demi-finale de coupe de France le 2 avril 2019 au Parc OL (3-2), qui avait permis aux Rouge et Noir de se qualifier pour leur finale victorieuse dans la compétition face au PSG.

L'an dernier, Rennes avait également gagné à Lyon (1-0) grâce au premier but en pro d'Eduardo Camavinga. La dernière fois que les Lyonnais ont voyagé à Rennes, c'était le 29 mars 2019 : ils l'avaient emporté 1-0 grâce à un but... du néo-rennais Martin Terrier. L'attaquant, dont son coach Julien Stéphan dit "qu'il sait qu'il est capable de faire plus que ça" a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Il sera l'une des armes rennaises pour faire mentir cette statistique des réceptions compliquées pour les deux équipes quand elles se rencontrent. Mais Lyon, invaincu depuis 15 matchs et leader de Ligue 1, reste favori de ce match entre prétendants à l'Europe.