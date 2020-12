Ligue 1. Rennes - Marseille : les Rouge et Noir à la recherche d'une confirmation

Enfin victorieux en Ligue 1 dimanche dernier à Nice (0-1), leur premier succès en championnat depuis le 31 octobre, les Rennais vont tenter de confirmer dès ce mercredi soir (21h) avec la réception de Marseille au Roazhon Park. Mais face à eux se dresse un adversaire en pleine forme.

Les Marseillais sont à l'aise au Roazhon Park

Pour les supporters rennais, la réception de Marseille est habituellement l'un des plus pénibles au Roazhon Park, tant en raison de la popularité du club phocéen dans la région, qui draine son lot de maillots blancs et bleus dans les quatre tribunes, que par les résultats plutôt favorables aux olympiens ces dernières saisons. Sur les douze derniers match de Ligue 1 au Roazhon Park entre les deux équipes, Rennes ne s'est imposé qu'à une reprise.

Cette saison, Marseille a connu un début de saison assez poussif, avant d'enclencher la marche avant en championnat, en parallèle d'une campagne européenne catastrophique (1 victoire, 5 défaites et 2 buts marqués seulement). En Ligue 1, les Phocéens n'ont plus perdu depuis le 17 septembre, et restent sur une série de six victoires consécutives et de neuf matchs sans défaite.

L'inefficacité rennaise face à l'efficacité marseillaise

"Ce qui est impressionnant chez eux, c'est leur efficacité juge Julien Stéphan. Ils n'ont pas besoin de grand chose pour gagner, pour marquer. Même quand ils sont un peu moins bien dans le jeu, ils arrivent à être suffisamment costauds défensivement pour ne pas encaisser de but, et à saisir la moindre possibilité qu'ils ont pour marquer. C'est ce qui leur permet d'être aujourd'hui en haut du classement." Avant cette 15e journée de Ligue 1, Marseille est 4e du championnat, avec deux points de moins que le leader lillois, et deux matchs en retard sur ses concurrents. Rennes occupe la huitième place.

Sur cette efficacité, les chiffres sont frappants : 49% des tirs cadrés par l'OM aboutissent sur un but, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 dans cette catégorie statistique. Au Stade Rennais, seuls 31% des tirs cadrés permettent de faire trembler les filets adverses. Marseille possède également la meilleure défense du championnat, à égalité avec Lille et Paris, avec 10 buts encaissés. De quoi faire peur aux Rennais ? Non, répond Nayef Aguerd : "Peur non, mais on sait qu'ils sont dans une bonne dynamique. Mais si on met tous les ingrédients, on peut les battre."

S'appuyer sur la performance à Nice

Solides défensivement, bien structurés, les Rennais ont empoché leur première victoire en Ligue 1 depuis un mois et demi dimanche dernier à Nice. "On a été bien compacts, bien organisés, et hormis un début de match un peu poussif, le reste du temps on a très bien défendu. On a aussi eu une très bonne utilisation du ballon en deuxième mi-temps. (...) On a réglé plusieurs choses sur notre positionnement et ce qui nous a permis de performer défensivement" estime Julien Stéphan. Une base sur laquelle s'appuyer pour le coach rennais avant la venue de Marseille ce mercredi soir : "C'est le minimum qu'il faut faire, d'abord dans l'organisation, dans ce qu'on a fait avec le ballon même si je crois qu'on doit se créer plus d'occasions notamment en attaque placée. Et on voit aussi l'importance d'ouvrir le score, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps, et qui nous permet de nous mettre dans une autre dynamique de match. Ca oblige l'adversaire à prendre davantage de risques."

Le groupe rennais et les absents

Alfred Gomis toujours blessé, c'est Romain Salin qui gardera la cage rennaise contre Marseille. Serhou Guirassy, Daniele Rugani, Jonas Martin et Romain Del Castillo ne sont toujours pas remis de leurs blessures respectives.