Ligue 1 : Rennes met fin à sa série négative grâce à une belle victoire face à Reims (3-0)

Avant le match, le Roazhon Celtic Kop avait donné le ton aux joueurs : « 3 mois qu’on est patients, 3 mois que c’est le néant, bougez-vous maintenant ! ». Le message a été reçu 5 sur 5 par les hommes de Bruno Genesio, dominateurs pendant la quasi totalité du match face à un Stade de Reims qui n'avait perdu qu'un seul de ses 22 derniers matchs de championnat.

Parfaitement lancés par un doublé de Jérémy Doku (9e, 19e), ovationné par le public à sa sortie et à l'issue du match, les Rennais ont conclu leur succès grâce à un but de Theate en seconde période (68e). Dans le dur, au bord de la crise de nerfs, les Rouge et Noir ont réagi avec brio. Ils mettent leur adversaire du soir à 6 points à sept journées de la fin, reprennent trois points d'avance, et chipent provisoirement la 5e place de Ligue 1 à Lille avant le match des Dogues contre Montpellier ce dimanche (13h).

Les réactions rennaises

Le film du match

