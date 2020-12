Ligue 1 : le Stade Rennais s'impose contre Metz (1-0) et réussit son quatre à la suite

C'est une courte victoire qui permet aux Rennais d'enchaîner quatre succès consécutifs en Ligue 1 : grâce au but de Clément Grenier à la 51e minute, le Stade Rennais est assuré de figurer dans les places qualificatives pour les coupes d'Europe pendant la trêve hivernale.

Après Nice, Marseille et Lorient, Rennes continue sur sa série. Les Rennais tenteront de la poursuivre à Nantes le 6 janvier prochain.

Les réactions

Julien Stéphan : "Ce n'est pas le plus beau des matchs, mais c'est une victoire, et c'est le plus important. C'est une troisième clean sheet en quatre matchs, et ça vient confirmer notre belle série."

"Il fallait faire avec l'énergie qu'il nous restait. On a évité le piège dans lequel beaucoup étaient tombés contre Metz : les contre-attaques. Les joueurs sont des machines, je leur ai dit, c'est un très bon match avec l'enchaînement de rencontres qu'on a connu."

"Quand on doit jouer tous les trois jours pendant deux mois et demi, il faut savoir gagner les matchs comme on vient de le faire. On nous a suffisamment tapé dessus quand ça n'allait pas pour se satisfaire de ces 31 points en 17 journées. C'est le meilleur total depuis 1961, c'est un bilan exceptionnel."

Le film du match