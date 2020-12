Ligue 1. Rennes - Metz : le Stade Rennais veut s'appuyer sur sa dynamique pour enchaîner

Le Stade Rennais s'apprête à jouer son dernier match de l'année civile 2020. Une année historique, de par son contexte, mais également sur le plan sportif pour Rennes, qui aura disputé pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions.

Pour quitter 2020 de la meilleure des manières, Rennes devra s'imposer à domicile ce mercredi soir (19 heures) face au FC Metz, surprenant 10e de Ligue 1. Une équipe messine que redoute Julien Stéphan : "C'est une équipe très bien organisée, qui prend peu de buts, c'est la 5e défense de Ligue 1. Elle arrive à faire déjouer bon nombre de ses adversaires, elle défend bien, elle est rugueuse, elle contre très bien. Il y a Boulaya au milieu qui est un vrai relais technique, il y a des joueurs devant qui sont capables d'exploser très vite dans la profondeur. Ils sont bons sur coups de pied arrêtés et dans le domaine aérien. C'est une équipe complète, portée par une bonne dynamique, avec des joueurs généreux qui fonctionnent bien ensemble. Ce sera un match compliqué."

Des Messins en forme, mais décimés

Metz reste sur deux victoires consécutives sans encaisser de but, face à deux bonnes équipes de ce championnat : Montpellier et Lens. Les Lorrains n'ont perdu aucun de leurs six derniers matchs à l'extérieur et surfent donc, comme Rennes, sur une très bonne dynamique. Mais les Grenats devront faire sans huit joueurs majeurs de leur effectif, ainsi que sans Frédéric Antonetti, suspendu pour cette rencontre.

Le retour d'Antonetti

Suspendu, le caoch messin ne sera pas sur le banc, mais il retrouvera tout de même le Roazhon Park, sept ans après avoir quitté ses fonctions au Stade Rennais. "Cela fait sept ans, que je suis partie, ça fait beaucoup, rappelait Frédéric Antonetti en conférence de presse d'avant-match. Entre temps, les choses ont évolué, Rennes est un club qui a grandi."

Dans l'effectif rennais, seul Adrien Hunou était déjà à Rennes quand Frédéric Antonetti en était le coach, entre 2009 et 2013. C'est lors de sa dernière année qu'il a lancé l'attaquant rennais dans le groupe pro. Adrien Hunou s'en souvient : "C'était mes premiers entraînements avec les professionnels, j'ai été pris sur le banc également avec lui. Je suis très content de le retrouver, il m'a beaucoup aidé quant à ma formation. On échangeait beaucoup, il était très proche des jeunes du centre de formation. Il a fait partie intégrante de mon évolution."

