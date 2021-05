Ligue 1 : Rennes pas loin de l'exploit face au PSG (1-1)

Longtemps dominateurs face à de timides Parisiens, les Rennais obtiennent le point du match nul grâce à un but de Guirassy, qui répond à Neymar, buteur sur penalty. Les Rennais auraient pu l'emporter en deuxième période.

Le Stade Rennais, privé de Camavinga et Nzonzi, peut presque ressortir frustré de son match face au PSG ce dimanche soir au Roazhon Park. Menés suite à un penalty de Neymar obtenu grâce à une faute discutable d'Aguerd sur Kurzawa en fin de première période, les hommes de Bruno Genesio ont fait une superbe deuxième mi-temps, et ont égalisé grâce à une tête de Guirassy sur corner à la 70e minute. Les Rouge et Noir ont multiplié les frappes en fin de match, sans parvenir à tromper Navas.

Avec ce point du nul, Rennes revient à un point de Marseille (5e) et Lens (6e) mais n'aura pas son destin entre ses mains pour une qualification européenne. Rennes se déplacera à Monaco puis recevra Nîmes lors des deux dernières journées.

Les réactions

Le résumé du match

Le classement de Ligue 1 après la 36e journée