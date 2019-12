Ligue 1 : Rennes reçu à Lyon cinq sur cinq ?

Ce dimanche le Stade Rennais se déplace à Lyon pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Sur une série de quatre victoires consécutives, les Rouge et Noir veulent étirer cette belle dynamique dans le Rhône.

Le soleil est revenu au dessus du Stade Rennais depuis quelques semaines. En difficulté sur la période septembre - octobre, les Rouge et Noir en sont à cinq victoires en huit matchs depuis novembre (dont quatre consécutives). La victoire face à la Lazio de Rome avec une équipe très largement remaniée et constituée de huit joueurs de moins de 24 ans a confirmé l'idée d'un élan très positif.

Drôle de contexte à Lyon

C'est donc avec quelques certitudes que les Rennais se rendent à Lyon ce dimanche (17h). Quatrième du classement avec un match en moins alors que l'OL se sort à peine d'un début de championnat catastrophique. L'arrivée de Rudi Garcia à la place de Sylvinho a quelque peu relancé les lyonnais en championnat avec une septième place avant cette rencontre. La qualification en huitième de finale de Ligue des Champions a même été arrachée ce mardi (2-2 contre Leipzig), mais elle a été entachée par des heurts entre les joueurs lyonnais et leurs propres supporters.

"Nous nos supporters nous portent dans les bons moments comme dans les plus difficiles" a commenté Julien Stéphan sans vouloir s'étendre sur la situation lyonnaise qu'il "ne maîtrise pas trop". Pragmatique, le coach breton préfère rappelé que c'est "l'une des seize meilleure équipe européenne qui attend les siens ce dimanche. Une équipe avec énormément de qualité et de talent individuelle et qui est construite pour jouer le très très haut du classement."

Rennes aime le Groupama Stadium

Julien Stéphan retrouve ce dimanche un stade qui lui réussit plutôt bien. Il y avait disputé le premier match de son mandat à la tête de l'équipe professionnelle le 5 décembre 2018 (victoire 2 - 0). C'est aussi à Lyon que les Bretons sont allés chercher leur qualification en finale de la Coupe de France le 2 avril dernier (victoire 3-2).

Ce dimanche c'est d'ailleurs le même arbitre de cette demi-finale, Monsieur Benoit Bastien qui officiera sur la pelouse du Groupama Stadium. Il n'avait pas été d'une grande aide dans la qualification rennaise ce soir là.