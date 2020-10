En l'emportant 2-1 à domicile contre Brest ce samedi, le Stade Rennais a assuré l'essentiel. Sans être brillants, les hommes de Julien Stéphan ont bien réagi après l'ouverture du score brestoise et reprennent leur marche en avant, à quelques jours d'un déplacement à Londres pour jouer Chelsea.

Ligue 1 : Rennes s'impose face à Brest (2-1) et met un terme à sa série de matchs sans victoires

C'est une victoire importante au vu du contexte, puisque Rennes restait sur cinq rencontres sans victoire toutes compétitions confondues avant ce succès 2-1 contre Brest. Dominateurs sans être tranchants en première période, les Rennais ont concédé l'ouverture du score d'Honorat à la 57e, avant de réagir et d'inscrire deux buts sur coups de pied arrêtés grâce à Da Silva (66e) et Aguerd (70e). Avec 18 points en neuf matchs, Rennes fait le plein de confiance avant de se déplacer à Londres pour affronter Chelsea dans un match déjà capital en Ligue des Champions.

"On a joué contre une équipe brestoise venue très bas, il fallait prendre son temps, patienter, être efficace sur les premières situations. Il fallait tout faire pour ne pas concéder ce premier but. Mais les coups de pied arrêtés font partie du jeu, les entrants ont apporté du dynamisme. Le score aurait quand même pu être plus lourd avec les situations en fin de match" a jugé Julien Stéphan à l'issue de la rencontre.

Grâce à cette victoire, Rennes reste à la troisième place de Ligue 1 mais revient sur Paris et Lille avant les rencontres des deux clubs.

