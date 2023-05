Ligue 1 : Rennes s'impose largement face à Troyes au Roazhon Park (4-0)

Theate, Toko-Ekambi et Bourigeaud ont inscrit les buts rennais face à Troyes

Le Stade Rennais s'est largement imposé (4-0) face à une faible équipe de Troyes ce dimanche après-midi au Roazhon Park. Bien lancés dans la rencontre par un but heureux de Theate (1-0, 15e) sur corner, les Rouge et Noir ont ensuite géré la rencontre, à la limite parfois de la désinvolture, sans toutefois être mis en danger par l'ESTAC.

En seconde période, Rennes a repris sur un tempo piano, avant de réussir à doubler la mise par Bourigeaud, bien servi par Doku dans les six mètres (2-0, 66e). Le début d'un gros temps fort rennais, qui verra Toko-Ekambi tromper deux fois (70e, 74e) Gallon dans une position de renard des surfaces. Rennes réalise le bon coup, reprend trois points d'avance sur Lyon (7e, 56 points), et met la pression sur Lille (6e, 59 points) et Monaco (4e, 64 points) à trois journées de la fin du championnat.

