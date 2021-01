Ligue 1 : Rennes s'incline au Roazhon Park face à de solides Lillois (0-1)

L'accueil de 300 supporters chauffés à blanc avant l'entrée des joueurs dans le Roazhon Park n'aura pas suffi. Inhibés en première mi-temps, les hommes de Julien Stéphan ont poussé en deuxième mi-temps, sans parvenir à bousculer une équipe de Lille solide sans être flamboyante.

Les Rennais dégainent les premiers : après 20 secondes de jeu, Faitout Maouassa cadre une frappe aux 20 mètres, bien stoppée par Mike Maignan. Dangereux en contre-attaque, les Lillois ouvrent le score sur corner : Yazici tire le coup de pied de coin rentrant, Salin repousse sur Jonathan David qui ouvre la marque (1-0, 16e). Quelques minutes plus tard, Aguerd déséquilibre le même David dans la surface, l'arbitre désigne le point de penalty, avant que le VAR n'annule sa décision pour une position de hors-jeu de quelques millimètres. Derrière Rennes a le ballon mais enchaîne les imprécisions jusqu'à la mi-temps.

En seconde période, Rennes met le pied sur le ballon, mais a du mal à créer des décalages. Les Rennais jouent plus haut, et Jérémy Doku montre son meilleur visage : l'ailier belge est partout, à la récupération comme à la création, sans malheureusement se montrer décisif. Nyamsi de la tête et Grenier sur coup-franc ne parviennent pas à forcer le verrou lillois en fin de match. Rennes est tombé sur plus fort que lui.

