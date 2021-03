Ligue 1. Rennes - Strasbourg : les Rouge et Noir visent-ils toujours l'Europe ?

Avant la 29e journée de Ligue 1, et à l'heure d'affronter Strasbourg à 15h ce dimanche au Roazhon Park, le Stade Rennais est à six points de la cinquième place. Depuis le début de la saison, l'objectif Top 5 est clairement affiché. Mais la dynamique et certains discours interrogent.

Le Stade Rennais s'apprête à recevoir Strasbourg ce dimanche au Roazhon Park (15h) avec l'espoir de recoller aux équipes qui luttent pour la 5e place. Actuellement dixièmes de Ligue 1 après 28 journées et sur une série terrible de cinq défaites consécutives en championnat, les Rennais auront fort à faire pour terminer dans le Top 5 en fin de saison, leur objectif affiché et affirmé.

Mais à l'heure d'affronter des Alsaciens en pleine forme après leur victoire contre Monaco et leur nul à Lille, les Bretons auront-ils toujours cet objectif européen dans la tête ? "Oui" affirme Bruno Genesio, même si le nouveau coach de Rennes ne veut pas brûler les étapes : "L'objectif de départ qui est d'être européens doit rester dans nos têtes, mais je pense que le plus important c'est de gagner un match très vite. Ensuite, on ajustera en fonction de l'évolution des événements quand on se rapprochera de la fin de saison, pour aller chercher cet objectif." Alors que le club fête ses 120 ans, que le Stade Rennais a disputé une compétition européenne trois saisons de suite et que des investissements importants cet été, ne pas terminer dans les six premiers pourrait être vu comme un échec.

Du côté du vice-capitaine Hamari Traoré, l'ambition était moins clairement affichée face à la presse. A la question : "serait-ce catastrophique pour Rennes de ne pas accrocher l'Europe ?" le latéral malien répond ceci : "Non, ce serait logique d'être européen mais ça ne serait pas catastrophique si on ne l'est pas. Chaque club comme Lyon, Paris ou Marseille connaît parfois une année sans Europe, et ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des grands clubs français ! On veut mettre le club le plus haut possible, aujourd'hui on est dans un moment difficile, ça ne veut pas dire que ce que l'on fait est catastrophique. A nous maintenant de redresser la barre, de prendre le maximum de points pour essayer de se retrouver là-haut." Des propos sur lesquels Hamari Traoré est depuis revenu en les précisant sur ses réseaux sociaux, mais qui interrogent toutefois : à dix journées de la fin du championnat, ne prépare-t-il pas le terrain avant une éventuelle absence de qualification européenne ? Les joueurs devront répondre à cette interrogation dès la première minute du match contre Strasbourg.

Le groupe rennais

Jonas Martin malade et Clément Grenier blessé (entorse de la cheville), voici le groupe choisi par Bruno Genesio pour affronter Strasbourg :