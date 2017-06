Ligue 1 : Reprise en douceur pour le TFC après quatre semaines de vacances

Quelques tours de terrain et des étirements. Voila le programme de reprise pour les footballeurs toulousains ce jeudi matin. Un premier entrainement sous la canicule et sans les internationaux qui ne reprennent que le 4 juillet. Un stage et quatre matches amicaux sont au programme de la préparation.

Vingt trois joueurs, dont 9 jeunes issus du centre de formation, ont participé au premier entrainement de la saison 2017/2018 du TFC ce jeudi matin sur "un terrain pourri" dit fort logiquement le coach Pascal Dupraz devant une pelouse pelée et, encore une fois, indigne d'un club de ligue 1. Tous les internationaux étaient absents. Les U20, Diop, Michelin, Lafont; le U21 Amian, mais aussi les suédois Durmaz et Toivonen, le guinéen Sylla, le burkinabé Yago, le danois Braithwaite et le suisse Moubandjé. Ils ne reprendront l'entrainement que le 4 juillet. Absent également l'unique recrue pour l'instant, le défenseur central cap-verdien Steven Fortés, indisponible jusqu'à la fin de l'année en raison d'une rupture des ligaments croisés contractée avec son club du Havre.

TFC: Ambitions, recrutement et terrain pourri... En pleine forme, Pascal Dupraz fait sa rentrée https://t.co/0NwfQ6YwMY via @20minutes pic.twitter.com/RRRTj26VLL — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) June 22, 2017

"Que l'on arrête de se faire chier" P. Dupraz

Très en verve après quatre semaines de vacances l’entraîneur Pascal Dupraz, qui a physiquement donné de sa personne, s'est prêté au traditionnel exercice de la conférence de presse. Comme d'habitude il avait laissé la langue de bois au vestiaire pour balayer toutes les actualités du club. Le recrutement, les cas Diop et Lafont, les objectifs pour la prochaine saison. Le tout sous l’œil de la dizaine de supporters sagement abrités sous les arbres.

Seule recrue pour l'instant Steve Fortes, blessé de longue durée

Âgé de 25 ans , le défenseur central cap-verdien arrive du Havre (Ligue 2). Il a signé pour 4 années au TFC mais ne foulera pas les pelouses avant la fin de l'année, victime d'une rupture des ligaments croisés avec son ancien club. "On va prendre notre temps" dit Pascal Dupraz qui attend d'autres recrutements plus axés sur le secteur de l'attaque.

L'ensemble de l'effectif part en stage à Anglet du 14 au 21 juillet. Quatre matches amicaux sont également programmés. A Rodez (7 juillet), contre Nimes à l'Union (13 juillet), contre le Déportivo Alavés à St Jean de Luz (19 juillet), face à Montpellier à Narbonne (22 juillet). Coup d'envoi du championnat le 5 août à Monaco.

Premier match de la saison chez le champion de France en titre!

MONACO - TFC pour commencer la saison !

Découvrez le calendrier complet du TFC sur notre site >>> https://t.co/hiRfRdlAev — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) June 15, 2017

