Ligue 1 : L'OGC Nice a repris l'entraînement sans Balotelli ni Seri

C'est déjà la rentrée à l'OGC Nice ! Quatre semaines après l'ultime match de la saison à Lyon, les Aiglons ont repris l'entraînement ce lundi. Lucien Favre a retrouvé 18 joueurs mais pas Balotelli (parti pour rester ?) ni Seri (sur le départ ?). Ce qu'il faut retenir de sa conférence de presse.

Quatre semaine après leur dernier match de la saison à Lyon (3-3), les footballeurs de l'OGC Nice sont déjà de retour à l'entraînement. Pour la reprise, 18 joueurs étaient sur le terrain du centre Charles Erhmann sous les ordres de Lucien Favre. Convoité (notamment par le Borussia Dortmund), le technicien suisse est toujours aux commandes du troisième du dernier championnat de France.

Avant de chausser les crampons avec son staff et ses joueurs, Lucien Favre a rencontré la presse pour lancer la saison 2017-2018. Le Vaudois a évoqué le mercato (Balotelli, Seri, Ben Arfa...), les trois recrues, sa décision de rester à Nice, la qualification à la Ligue des Champions... Ce qu'il faut retenir.

"Je suis content d'être là."

Ce lundi après-midi, Lucien Favre a démarré sa deuxième saison à la tête de l'équipe professionnelle. Pourtant, l'ancien coach du Borussia Mönchengladbach a été contacté par d'autres clubs notamment Dortmund. Mais début juin, le président Rivère a annoncé qu'il repousserait toutes sollicitations faites à son entraîneur. "Je vous ai toujours dis que je suis resté plusieurs années dans les clubs où je suis passé, rappelle le Suisse. Je suis content d'être là (à Nice)."

Mercato : Seri, Balotelli, Ben Arfa

"Quand on fait une telle saison, on sait très bien que des joueurs vont être sollicités. C'est logique ! " pose d'emblée l'entraîneur du Gym. Oui, l'OGC Nice discute actuellement pour prolonger le bail de Mario Balotelli. Après une saison réussie (15 buts en Ligue 1), l'attaquant italien se verrait bien rester sur la Côte d'Azur.

À un an de la Coupe du Monde, l'ancien artificier de Manchester City cherche stabilité et confiance. Ce qu'il a à Nice. "On travaille sur plusieurs dossiers, a répondu Favre quand on évoque la prolongation de Super Mario. On discute, il y a des possibilités."

Possibilité aussi de voir partir Jean-Michaël Seri. Le milieu ivoirien, désigné meilleur joueur africain de Ligue 1, est très demandé. L'AS Rome tiendrait la corde si l'on en croit nos confrères de Nice-Matin. "Seri ? Je pense qu'il est toujours là, indique le coach niçois. Il faut qu'il soit là. C'est un joueur clé de l'équipe."

Hatem Ben Arfa est lui aussi pisté par son ancien club. "Toutes les options sont possibles" se contente de dire Lucien Favre.

Les recrues

En ce début de mercato, le Gym a officialisé l'arrivée de trois milieux de terrain : Pierre Lees-Melou (Dijon), Jean-Victor Makengo (Caen) et Adrien Tameze (Valenciennes L2). "Jusqu'à maintenant, ce sont des jeunes joueurs que nous avons recruté, tempère le coach. Lees-Melou ? C'est un très bon joueur, il a fait une bonne saison avec Dijon. Maintenant Makengo, c'est un jeune joueur plein de talent à former, comme Tameze."

Cardinale sous la menace ?

S'il confirme vouloir attirer un défenseur central et un latéral, peut-être un ou deux ailiers, Lucien Favre assure en revanche que l'OGC Nice n'est pas à la recherche d'un portier. Les rumeurs Ruffier (Saint-Etienne) et Aréola (PSG) notamment sont insistantes, mais le Gym ne cherche pas de gardien de but. Quatre sont sous contrat : Yoan Cardinale, Walter Benitez, Mouez Hassen (de retour de prêt de Southampton) et Simon Pouplin (envoyé en CFA).

Avec la reprise, c'est aussi l'heure des premiers tests. pic.twitter.com/ssiJq2prah — OGC Nice (@ogcnice) June 19, 2017

En revanche, le Suisse laisse planer le doute sur le maintien de "Cardi" dans le costume de numéro 1. "Yoan a fait une superbe saison, souligne le coach. Par sa présence, il apporte quelque chose à l'équipe. Mais je trouve qu'il peut encore progresser et je vais lui dire. Il doit continuer à bosser. " Favre poursuit : "Benitez a fait des progrès en fin de saison mais on ne l'a pas vu car il n'a pas joué. Le jeune gardien de la réserve a aussi de très bonnes qualité et Mouez Hassen revient." En clair, il prendra sa décision pendant le stage d'avant saison.

La qualification en Ligue des Champions

Pour disputer la Ligue des Champions, l'OGC Nice devra d'abord passer le troisième tour préliminaire puis le barrage. Le Gym connaît déjà ses adversaires potentiels pour le match aller (25 ou 26 juillet) et retour (1 ou 2 août) : Ajax Amsterdam, CSKA Moscou, Dynamo Kiev, FC Bruges, Victoria Plzen. Le tirage au sort aura lieu le 14 juillet prochain.

"On ne pas dire qu'il y ait une équipe à éviter, pense l'entraîneur azuréen. C'est déjà du gros calibre !" Lucien Favre sait que son équipe devra être prête pour la fin du mois de juillet. "Si ça se passe mal ? Ça peut être délicat pour le reste de la saison. Mais on n'y pense pas. On est positif !"