Ligue 1 : le programme de la 4e journée

Paris et Saint-Etienne s'affrontent vendredi en ouverture de la 4e journée pour se disputer la tête de la Ligue 1. Autre affiche : Monaco reçoit Marseille dimanche soir. Lyon se déplace à Nantes. Matches à vivre en direct sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr !

► Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Les matches de la journée

Le classement

PSG-Saint-Etienne, un premier "choc" inattendu

Une semaine après ses débuts tonitruants au Parc des Princes, la recrue phare du Paris SG, Neymar, pourrait bien remettre le couvert dès vendredi face à Saint-Etienne, en ouverture d'une 4e journée marquée par le choc entre Monaco et Marseille dimanche. Deux buts, deux passes décisives et un stade au bord de l'évanouissement: le crack brésilien a réussi ses grands débuts à domicile avec le Paris SG dimanche contre Toulouse (6-2) et entend bien continuer sur sa lancée ce week-end.

Saint-Etienne sera toutefois un adversaire plus coriace que Toulouse, puisque les Verts n'ont pas encore encaissé de but dans ce championnat cette saison, et restent sur trois succès consécutifs.

Le choc Monaco-Maseille

Seule autre équipe à avoir gagné tous ces matches, avec les Verts et Paris, Monaco reçoit dimanche (21h00) l'Olympique de Marseille. Le champion sortant est favori de la rencontre, mais les Marseillais voudront sans doute se rattraper de leur piètre prestation la semaine précédente face à Angers (1-1).

Reste à savoir si la pépite monégasque Kylian Mbappé, appelé jeudi en équipe de France par Didier Deschamps, jouera dimanche, voire même s'il évoluera encore sous le maillot monégasque.

L'actualité de votre équipe

► Le calendrier de la saison en détail