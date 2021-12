Ligue 1 : L'OGC Nice repart avec les 3 points de Rennes (1-2)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Résumé du match avec vos commentateurs

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, dimanche 19 décembre, non pas en Ligue 1 mais en 32e de finale de Coupe de France. Le Stade Olympique de Cholet, club qui évolue en National. Retour en Coupe de France face au petit poucet du Maine et Loire, nos Aiglons s'y déplace pour leur entrée en compétition. Coup d'envoi 18h2, avant-match dès 18h sur France bleu Azur avec Maxime Bacquié et Richard Marcovecchio.