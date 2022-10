Ligue 1 : Lille fait plier Monaco, le PSG reste en tête devant Lens et Lorient

Victoire de Paris à Ajaccio, une bouffée d'air frais pour Lyon, Angers qui s'enfonce, la première victoire de Reims à domicile cette saison : la 12e journée de Ligue 1 s'est achevée ce dimanche soir avec une avalanche de buts à Pierre Mauroy. Lille a battu Monaco 4 buts à 3. France Bleu fait le point, rencontre par rencontre.

Paris et Mbappé assurent l'essentiel à Ajaccio

Le PSG a fait respecter la logique en dominant facilement Ajaccio 3-0 vendredi au stade François-Coty, préservant son invincibilité grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé et le but de Lionel Messi, mais sans se rassurer particulièrement dans le jeu. Cela fait plusieurs semaines que le leader du championnat patine et ne maîtrise plus les opérations de manière implacable. Le déplacement en Corse en a livré une nouvelle illustration et Christophe Galtier n'est pas plus avancé dans sa réflexion à l'issue d'une énième production brouillonne de ses troupes. Face au 18e du classement, on aurait pu s'attendre à une démonstration parisienne, même en l'absence de Neymar.

Lyon bat Montpellier in extremis

L'Olympique lyonnais a mis fin à une série de six matches sans victoire en Ligue 1, samedi en s'imposant 2-1 sur le fil à Montpellier grâce à son capitaine Alexandre Lacazette, passeur décisif puis buteur à la 90e minute. Lyon a infligé la quatrième défaite d'affilée à Montpellier. Nommé entraîneur il y a deux semaines, Laurent Blanc a remporté son premier match avec l'OL.

3e défaite d'affilée pour l'OM

Au Vélodrome, l'OM et Lens ont livré un spectacle de haut de tableau intense, parfois haché, avec du gâchis offensif et de la réussite, aussi, pour les Sang et Or au moment de faire la différence. L'entrant David Pereira Da Costa a tenté sa chance de loin, son tir a été dévié par le défenseur Leo Balerdi avant de rebondir sur la barre transversale de Pau Lopez, battu sur ce coup de canon en forme de coup du sort (78e). Les Lensois réalisent une belle opération chez un concurrent direct pour le podium. Les Marseillais enchaînent une troisième défaite d'affilée en championnat, après leur désillusion face à ces mêmes Corses (2-1 à domicile) et contre Paris (1-0 au Parc des princes), une série qui plombe l'ambiance quatre jours avant un déplacement crucial en Ligue des champions à Francfort, mercredi.

Rennes l'emporte sur le fil à Angers

Rennes s'est hissé à la 4e place grâce à une victoire sur le fil 2 à 1 contre des Angevins valeureux mais toujours plus englués dans la zone rouge, dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Dans un stade Raymond-Kopa où les supporters rennais, venus en nombre, ont souvent été les plus bruyants, Amine Salama (53e) a répondu à Amine Gouiri (43e) et Lovro Majer a conclu sur penalty (90e+4). Avec cette 6e victoire en championnat, et son 12e match sans défaite toutes compétitions confondues, Rennes se rapproche encore un peu du podium et maintient sa dynamique avant d'aller disputer au Fenerbahçe la tête de son groupe de Ligue Europa ce jeudi à Istanbul. Angers pointe à la dernière place du classement.

Strasbourg revient en 2e mi-temps, l'arbitrage contesté

Les Alsaciens sont revenus de très loin à Toulouse (2-2), où ils étaient menés 2-0. Lebo Mothiba (65e) et Kevin Gameiro (73e) ont permis à leur entraîneur Julien Stéphan de mieux respirer, alors qu'une troisième défaite en trois semaines se profilait. Strasbourg repart même de chez l'épatant promu, dixième, avec quelques regrets. L'arbitre Jérémy Stinat a failli leur accorder un penalty en toute fin de rencontre, avant de se raviser avec l'appui de la VAR. "L'arbitre a manqué de courage", a dénoncé l'entraineur alsacien Julien Stéphan lors de la conférence de presse. "Il y a penalty tous les jours, c'est incompréhensible" a, de son côté, commenté le défenseur Maxime Le Marchand. Le TFC n'a pas réussi à enchaîner une quatrième victoire à domicile.

Brest se relance, Islam Slimani se plaint d'insultes racistes

Brest a gagné largement à Clermont (3-1). Un match qui a porté le sceau de Romain Del Castillo. Titulaire pour la troisième fois de suite, il a ouvert le score sur penalty (15e) avant de servir Honorat (54e) et Le Douaron (68e). Les Bretons ont eu de nombreuses situations mais Diaw a été encore solide et a même été sauvé par son poteau (7e). L'avant-dernière défense de Ligue 1 a été rarement menacée par des Auvergnats vite privés de Gonalons, même si Allevinah a sauvé l'honneur en fin de rencontre (89e).

L'attaquant de Brest Islam Slimani s'est plaint d'insultes racistes à l'issue du match. "Le plus important c'est notre victoire. Mais c'est le capitaine. Je trouve que c'est grave d'entendre encore ça car il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent avec lui", a-t-il déclaré. Johan Gastien, le joueur mis en cause, nie les insultes.

Reims bat Auxerre

La mise à l'écart d'Oscar Garcia, à Reims, a peut-être donné un coup de fouet à l'équipe désormais dirigée par William Still. Une semaine après avoir tenu tête à Lorient (0-0), le club champenois s'est donné de l'air contre Auxerre (2-1) grâce à un but de l'attaquant japonais Junya Ito dans les dernières minutes. Reims est quatorzième et Auxerre, dix-huitième avec neuf points, soit le même total que le premier non-relégable, Strasbourg.

Accroché à Troyes, Lorient peut avoir des regrets

Lorient peut avoir des regrets après avoir concédé sur la pelouse de Troyes (2-2) un deuxième match nul consécutif, abandonnant ainsi la deuxième place du classement à Lens, dimanche. Les Merlus ont en effet dominé la rencontre et fait des cadeaux à l'Estac, à l'image du but contre son camp de la tête de Julien Laporte (34e) et de cette mauvaise passe de Montassar Talbi qui a profité à Rony Lopes (61e). Les Bretons, qui n'ont pas perdu depuis huit matches (6 victoires, 2 nuls), ont toutefois eu le mérite de revenir deux fois au score par Stéphane Diarra (50e) et Quentin Boisgard (81e). Troyes, qui n'a pas gagné depuis quatre rencontres (3 nuls, 1 défaite) et aura un déplacement périlleux à Paris samedi, se contente de ce point obtenu face à une équipe bretonne supérieure.

Un point chacun pour Nice et Nantes

Score de parité 1-1 entre Nice et Nantes ce dimanche dans ce match comptant pour la douzième journée de Ligue 1. Après une première période équilibrée lors de laquelle les deux formations ont chacune eu leur temps fort, ce sont les Nantais qui ont dominé les 45 dernières minutes . Plus tranchant dans les appels et dans les passes, Nantes a logiquement ouvert le score par l'intermédiaire de Ganago sur un centre tendu de Simon. Après ce but, les Canaris ont continué leur domination alors que les Aiglons n'ont jamais trouvé la solution. L'égalisation est finalement arrivée dans les toutes dernières secondes sur un penalty signé Pepe après une main nantaise. Une fin de match sous tension avec l'expulsion de Lafont pour Nantes qui a récolté deux cartons jaunes pour contestation.

Un festival de buts et une victoire de Lille face à Monaco

Dimanche soir, le LOSC a remporté son choc de la 12e journée de Ligue 1 face à l'AS Monaco au terme d'un match au scénario haletant (4-3). Les Dogues aussi séduisants offensivement que fébriles en défense, ont fait plusieurs cadeaux aux Monégasques mais ont tout de même réussi à arracher la victoire dans un Stade Pierre-Mauroy bouillant. Alexsandro a ouvert le score (22e), puis Rémy Cabella s'est offert un doublé (39e, 62e) et Jonathan Bamba, capitaine d'un soir, a offert la victoire aux siens (71e). Les buts de Caio Henrique, sur une faute de main du gardien nordiste (34e), d'Axel Disasi (44e) et de Wissam Ben Yedder, après une erreur de Tiago Djalo, n'ont pas suffi à l'ASM.

Au classement, Lille grimpe à la 6e place et passe devant son adversaire du soir. La série d'invincibilité de l'ASM se termine, alors que les hommes de Philippe Clement restaient sur 6 matchs de suite sans défaite en championnat.

