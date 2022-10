Ligue 1 : Lyon enchaîne face à Lille, Lorient chute du podium, le PSG toujours en tête mais bousculé

Le PSG bousculé par Troyes, la belle victoire de Lens, l'OM tenu en échec, le SCO d'Angers qui coule et un Stade rennais flamboyant : la 13e journée de Ligue 1 s'est achevée ce dimanche soir avec la victoire de Lyon face à Lille (1-0). France Bleu vous résume les rencontres du week-end.

Le Lensois Openda croque Toulouse

En ouverture de cette journée, vendredi, Lens, le dauphin du PSG a conforté sa place au classement en battant sèchement Toulouse (3-0). Le promu n'a pas démérité, mais l'entrée en jeu de Loïs Openda (56e) a été décisive. Le Belge a inscrit les trois buts (60e, 86e, 90e+2), son premier triplé en Ligue 1. Fin de série pour les Toulousains , qui avaient enchaîné quatre matchs sans défaite.

Le PSG bousculé

Des buts de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont sauvé le Paris SG d'un faux pas contre Troyes (4-3), samedi au Parc des Princes en Ligue 1, une victoire obtenue malgré d'inquiétantes brèches défensives. Toujours en tête du classement après la 13e journée, Paris reprend cinq points d'avance à Lens, son dauphin. Outre la "MNM" Messi-Neymar-Mbappé, Carlos Soler a marqué pour le PSG, tandis que Troyes a trouvé la faille grâce à Mama Baldé (doublé) et Ante Palaversa.

L'OM craque en fin de match à Strasbourg

Les Marseillais pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0, grâce à Bamba Dieng (8e) et Issa Kaboré (35e), mais ils ont fini par craquer sous la pression du Racing et d'un Stade de la Meinau incandescent. Lebo Mothiba (75e) a réduit l'écart puis Kevin Gameiro a égalisé dans le temps additionnel (90e+2). Une défaite qui plonge Marseille dans le doute à trois jours du match capital contre Tottenham, alors que rien n'est joué dans la poule D de Ligue des Champions.

La belle bataille d'Auxerre

La journée de dimanche a souri à Auxerre, vainqueur d'Ajaccio dans un duel de promus (1-0). Les Auxerrois ont livré une belle bataille pour la première de leur nouvel entraîneur Christophe Pélissier , une rencontre marquée par un carton rouge de part et d'autre, mais surtout par un but magique de Hamza Sakhi, une frappe lointaine en pleine lucarne. "Je suis satisfait du résultat, de l'implication du groupe", a savouré l'ancien entraîneur de Lorient. "Ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire de grandes choses. Mais ce n'est qu'une étape".

Monaco, très remanié, bat Angers à l'usure

Monaco, avec une équipe très remaniée, s'est défait du dernier Angers (2-0) dimanche après-midi, et a ainsi renoué avec une victoire qui le fuyait depuis quatre matches. Cela faisait donc quatre rencontres consécutives -deux en L1, contre Clermont 1-1 et à Lille 3-4, et deux en Ligue Europa, à Trabzon 0-4 et à Ferencvaros 1-1- que Monaco n'avait pas gagné. Une éternité pour une équipe qui ambitionne le podium en L1 et une qualification européenne. Les Angevins, privés de Sofiane Boufal ou encore Diony, espéraient prendre des points pour ne pas se laisser distancer dans la course au maintien. Mais encore une fois, les hommes de Gérald Baticle ont concédé une défaite, la neuvième de la saison déjà, après une première période pourtant sérieuse et appliquée.

Match nul pour Nantes et Clermont (1-1)

Après sa victoire héroïque dans les dernières secondes face à Qarabag, Nantes recevait Clermont à la Beaujoire . Les hommes d'Antoine Kombouaré devaient impérativement prendre des points après un début de saison compliqué et une 15e place inquiétante dans une année à 4 descentes. Mais face à des Clermontois qui jouent également leur survie , les Canaris n'ont pu faire mieux qu'arracher un match nul. Borges avait ouvert le score pour les visiteurs (54e) avant que Mostafa Mohamed n'égalise (73e). Un score de parité qui ne fait les affaires de personne.

Un point précieux pour Reims

Reims est allé récupérer un point précieux dans la course au maintien sur la pelouse de Brest (0-0). Les Champenois ont pu compter sur une grosse performance de leur gardien et n'ont plus perdu depuis 5 rencontres. Reims est 13e. Brest reste dans la zone rouge, à la 18e place.

Rien ne semble perturber le Stade rennais

Rennes a enchaîné dimanche contre Montpellier (3-0) une cinquième victoire d'affilée en Ligue 1. Rien ne semble perturber le Stade rennais en ce début d'automne. Strasbourg, Nantes, Lyon, Angers et désormais Montpellier ont subi la même sentence, une défaite face à l'armada offensive bretonne, aussi impressionnante qu'infatigable malgré ses rencontres européennes de milieu de semaine. Et l'un des artisans de la dynamique rennaise s'appelle Martin Terrier. L'attaquant français de 25 ans continue sa prolifique année 2022, avec un nouveau but dimanche, le 11e de sa saison toutes compétitions confondues. Montpellier enchaine sa neuvième défaite d'affilée.

Les bonnes choses ont une fin pour Lorient

Au bord de la rupture en première période, Nice est parvenu à renverser la vapeur pour confirmer son retour en forme et infliger un premier coup d'arrêt à Lorient (2-1) , dimanche. Logiquement menés sur un but de Dango Ouattara (18e), qui aurait pu en amener d'autres, les Niçois l'ont emporté grâce à Youcef Atal (61e) et Gaëtan Laborde (69e). Grâce à cette victoire probante, la deuxième de la semaine après celle sur le même score contre le Partizan Belgrade jeudi en Ligue Europa Conférence, la formation de Lucien Favre retrouve enfin le Top 10 de Ligue 1, après avoir végétée en bas de classement tout le début de saison.

Lorient, en revanche marque le pas, après une série de six victoires puis deux nuls plus frustrants. Cette défaite, la première de la saison à domicile, laisse Rennes lui souffler la 3e place à la faveur d'une meilleure différence de buts.

L'OL enchaîne face à Lille

Malmené par des Lillois conquérants mais malheureux, l'Olympique Lyonnais poursuit sa remontée en s'imposant de justesse (1-0), grâce à un but de Lacazette en fin de match (74e). Une réalisation contre le cours du jeu tant le LOSC a déstabilisé la défense rhodanienne, obligeant Blanc à modifier son système tactique à la mi-temps. Outre le buteur lyonnais, le grand artisan de la victoire s'appelle Anthony Lopes. Le gardien des Gones a multiplié les arrêts et bénéficié d'un coup de pouce du destin, lorsque la barre transversale a repoussé un lob de Timothy Weah en première période.

Lyon (8e) enchaîne un deuxième succès de suite et revient à deux points de son adversaire du soir.

