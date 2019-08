Ligue 1 : Revivez les buts de PSG-Toulouse dans les conditions du direct

Revivez les buts de la victoire du PSG 4-0 face à Toulouse ce dimanche soir au Parc des Princes. Éric-Maxim Choupo Moting s'offre un doublé, Matthieu Goncalves, un Toulousain, marque contre son camp et Marquinhos inscrit le dernier but.

Paris, France

Le PSG s'est rassuré ce dimanche soir au Parc des Princes face à une faible équipe de Toulouse pour la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens s'imposent 4 à 0 grâce notamment à un doublé de Choupo Moting, qui est rentré à la place de Cavani blessé.

Choupo se fait plaisir

Après une mi-temps contrôlée par les Parisiens, où Toulouse a beaucoup couru après le ballon, les hommes de Tuchel déroulent et à la manière d'un Di Maria ou d'un Neymar, Choupo Moting se défait de trois joueurs toulousains, se retrouve sur son pied gauche et trompe Baptiste Reynet. Ça fait 1-0 pour le PSG.

Le PSG double rapidement la marque, six minutes plus tard avec un but contre son camp de Goncalves. Suite à un centre de Bernat à gauche qui ne trouve pas preneur, Sarabia récupère et ajuste un centre vers la cage toulousaine. Le défenseur prend à revers son propre gardien et la balle finie dans les filets.

Eric-Maxim Choupo Moting s'offre même un doublé à la 75e minute de jeu. Marquinhos inscrit le quatrième but de la tête après un corner très bien tiré de Di Maria. Score final 4-0 face à une équipe de Toulouse très vite submergé par la qualité de jeu parisienne.

Metz pour la prochaine journée de Ligue 1

Le PSG à rendez-vous à Metz ce vendredi soir pour la quatrième journée de Ligue 1. Les Messins occupent le milieu de tableau actuellement avec 4 points et restent sur une défaite 3-0 contre Angers. Le PSG sera néanmoins privé de Cavani et d'Mbappé.