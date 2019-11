Ligue 1 : revivez les meilleurs moments de la victoire du PSG face à Brest pour la 13e journée

Du but de Di Maria validé par la VAR au but de renard d'Icardi en toute fin de rencontre, revivez les meilleurs moments de la victoire du Paris-Saint-Germain face à Brest ce samedi soir au stade Francis-Le Blé comme si vous y étiez.

Brest, France

Les Parisiens se sont imposés ce samedi soir à Brest (2-1) au stade Francis-Le Blé dans la douleur face à un promu qui était jusqu'alors invaincu à la maison cette saison. Une rencontre qui comptait pour la 13e journée de Ligue 1.

Di Maria, encore et toujours

Après avoir mené au score juste avant la pause par l'intermédiaire de Di Maria, quia dû attendre la validation de la VAR pour marquer son 5e but de la saison, le PSG s'est fait rejoindre 10 minutes après la reprise.

La rentrée d'Icardi fait basculer la rencontre

Plus le match défilait, plus on s'attendait à rentrer au Camp des Loges avec un match nul de Bretagne. Mais la rentrée d'Icardi a tout changé. Il lui a fallu seulement quelques minutes pour délivrer son équipe. Après un bon service de Di Maria pour Choupo-Moting sur le côté gauche du camp brestois, le Camerounais centre en retrait où Icardi rôde. La défense brestoise repousse tant bien que mal le centre mais le ballon traîne et il n'en faut pas plus au buteur argentin pour pousser la balle au fond du but.

Laissé sur la banc par Thomas Tuchel, Mauro Icardi renvoi presque définitivement Edinson Cavani sur le banc, lui qui avait pourtant démarré titulaire.

Revivez les meilleurs moments de cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1 dans les conditions du direct :

Revivez les 3 buts de la rencontre dans les conditions du direct. Copier

Après la trêve internationale, les footballeurs parisiens joueront face à Lille le 22 novembre prochain au Parc des Princes. Un match bien évidemment à suivre sur France Bleu Paris.