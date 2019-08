Ligue 1 : revivez les trois buts de la défaite du PSG à Rennes dans les conditions du direct

Paris, France

Ce n'était plus arrivé depuis huit ans ! Le Paris Saint-Germain n'avait plus perdu aussi rapidement en championnat depuis un soir de 2011. Dimanche, les Rouge et Bleu ont montré un bien triste visage face à des Bretons plus incisifs. Rennes s'est imposé 2-1 et l'emporte logiquement face à un PSG en chantier.

Cavani a bien ouvert le score en première période, mais grâce à un beau coup de pouce de la défense bretonne. Les Rennais sont revenus peu avant la pause grâce à Niang avant de doublé la mise au retour des vestiaires.

