Ligue 1 : Rien ne va plus au Sporting Club de Bastia

Le Sporting Club de Bastia a la tête dans le sac. Au lendemain de la défaite à Montpellier, près de 200 supporters bastiais se sont retrouvés devant la tribune nord à Furiani, réclamant la démission des dirigeants.

Les supporters bastiais sont en colère et le font savoir. Ils se sont retrouvés, en nombre, devant la tribune nord, pour manifester leur mécontentement. Ils sont déçus des résultats de l’équipe, battue la veille à Montpellier et désormais 19e au classement et donc relégable. Ces mêmes supporters dénoncent « une mauvaise gestion » du club et font porter la responsabilité aux dirigeants d’un mercato d’hiver manqué.

Supporters et dirigeants se sont retrouvés au pied de la tribune nord pour un échange qui a tourné court.

Anthony Luciani s’est fait le porte-parole de la délégation de supporters qui s’est retrouvée à Furiani ce dimanche soir. Faisant état d’une situation d’urgence, il considère qu’il fallait tirer le signal d’alarme. Le rassemblement s’est fait spontanément, rassemblement qui marque le point de départ de la contestation.

Anthony Luciani, porte-parole des supporters bastiais

Pierre Marie Geronimi a bien tenté de discuter avec les supporters, mais en vain. Le président du SCB assure que la situation actuelle du club ne fait plaisir à personne. Mais exiger la démission des dirigeants n’est certainement pas selon lui la réponse à apporter dans le contexte actuel.

Pierre Marie Geronimi, le président du SCB

Les supporters bastiais ne comptent pas en rester à cette discussion. Ils promettent de nouvelles actions, dont une mercredi, à l'occasion de la prochaine journée de championnat à Furiani où Bastia accueillera Nantes dans un match "capital".