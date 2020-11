Ligue 1 : Roche, Gasset, Ben Arfa... Des retrouvailles à tous les étages pour les Girondins face au PSG

Les Girondins se déplacent ce samedi (21h) à Paris et il n'y a aucun risque qu'ils s'y perdent. Il y en aura des guides dans les rangs bordelais pour retrouver le Parc des Princes. Au-delà du PDG des Girondins, Frédéric Longuépée, ils sont pas mal à être passés par le PSG ces dernières années, presque toute la hiérarchie du club.

Alain Roche, le directeur sportif, y fut joueur dans les années 90 puis dirigeant dans les années 2000. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins, a été l'adjoint de Luis Fernandez au PSG de 2001 à 2003 et surtout de Laurent Blanc entre 2013 et 2016. Il y a remporté de très nombreux titres pendant trois ans avant de devenir entraîneur numéro 1.

Chez les joueurs, Youssouf Sabaly, Yacine Adli et bien sûr Hatem Ben Arfa ont porté le maillot parisien. Après Rennes la semaine dernière, c'est donc de nouvelles retrouvailles pour l'attaquant français. Arrivée en rock star à Paris en 2016, Hatem Ben Arfa y a vécu finalement une très mauvaise expérience avec seulement 32 matchs en deux ans et surtout des mois entiers sans jouer en raison d'un conflit avec le PSG.

Mais avant ce PSG-Bordeaux, on aura ce vendredi aussi un œil sur nos Bordelaises. Quatre d'entre elles affrontent l'Autriche avec l'équipe de France dans un match très important dans la course à la qualification pour le prochain Euro. Eve Périsset et Charlotte Bilbault devraient être titulaires en défense et au milieu. Ce match se dispute dans un contexte un peu particulier avec un conflit interne entre la sélectionneuse Corinne Diacre et certaines joueuses. Il faudra passer outre. Une victoire enverrait les Françaises à l'Euro. Rendez-vous à 21h à Guingamp pour cette rencontre.