Ligue 1 - Rolland Courbis (Caen) : "Je pensais que ça allait être compliqué mais pas autant"

Caen, France

Dans quelle galère je me suis embarqué ? Ces propos ne sont pas ceux de Rolland Courbis. Mais le co-entraîneur du Stade Malherbe Caen se pose, peut-être, cette question. Le Marseillais s'est présenté face à la presse ce jeudi midi à deux jours du déplacement du SMC sur la Côte d'Azur à Nice. Après être longuement revenu sur la "mascarade du président de Guingamp" (Bertrand Desplat a semé le doute à la Ligue sur une possible entente avant le match de Caen perdu (1-0) contre Angers), sur ce que le staff caennais souhaite mettre en place à six matchs de la fin de la saison de Ligue 1, sur la position de Malherbe au classement qui est peut-être "logique"... Courbis a aussi répondu à des questions sur son travail au sein du club rouge et bleu.

"Je pensais que ça allait être compliqué mais pas autant, avoue celui qui est venu épauler Fabien Mercadal. Je pensais que l'on allait avoir des complications sur le terrain, à l'entrainement, sur des aspects footballistiques. Mais là, je me suis aperçu qu'il y avait des complications supplémentaires. Le Stade Malherbe est un club très sympa, assure dans un sourire Courbis dont Guy David ex-entraîneur de Caen (saison 1996/1997) était un ami d'enfance. Mais je vois que les matchs sont compliqués, les coulisses sont compliquées, les commentaires sont compliqués, les avants-match avec cette invention là (l'affaire Desplat, ndlr), je dis "ouf"... là c'est vrai que c'est plus que compliqué."

"Pour le moment, je ne leur ai rien apporté"

Le sauveur de Montpellier en 2013 est lucide sur la situation du club caennais : "ce n'est pas nouveau pour moi de savoir que le petit que nous sommes dans cette Ligue 1 n'est pas avantagé. Ça ok. Que l'on soit même désavantagé ce ne serait pas nouveau. Mais ce qui s'est passé ces derniers temps là... je pense que l'on a suffisamment de soucis pour ne pas nous en rajouter."

"La mission n'est pas encore terminée"

Puis Courbis parle de lui, de son rôle à Malherbe depuis son arrivée courant février. "Pour le moment, je ne pense pas avoir apporté grand chose. Je le regrette bien évidemment. Mais il faut voir ce que nous sommes capable de faire et ce que nous ne sommes pas capable de faire. Est-ce que la mission est terminée ? Pas encore. Je pourrai tirer des conclusions dans 6 matchs. Après, dans tous les cas, ce qu'il faudra faire c'est le bilan de cette saison pour ne pas perdre de temps au soir de la 38e journée et mettre en place un groupe de joueurs capable de remonter rapidement. Mais pour le moment, on ne pas parle de remonter avant même d'être descendu, même si notre situation est délicate."