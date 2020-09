Ligue 1 : Romain Philippoteaux à Brest, c'est officiel

Il était question de son arrivée à Brest depuis la semaine dernière, c'est maintenant officiel. Romain Philippoteaux, 32 ans, s'engage en faveur du Stade Brestois pour deux ans. Le montant du transfert du joueur, au petit gabarit et vivace, s’élèverait à 500 000 euros, selon L'Equipe. D'autres sources parlent de 350 000 euros.

Il connait déjà Dall'Oglio ...

Olivier Dall'Oglio a déjà eu Romain Philippoteaux sous ses ordres, à Dijon, pendant trois ans en Ligue 2 (2012-2015). Interrogé sur le profil de ce joueur, l’entraîneur brestois en a parlé en conférence de presse vendredi dernier, avant le derby contre Lorient.

C'est un joueur que je connais bien - Olivier Dall'Oglio

"C'est un joueur qui m'intéresse, c'est clair. C'est un joueur que je connais bien. Il a l'expérience, il a la mentalité, il a la qualité, met en avant Olivier Dall'Oglio. Aujourd'hui on a besoin de ce genre de joueur, capable de démarrer ou de rentrer dans un match. Ça va percuter assez rapidement, et cette expérience depuis quelques années m'intéresse aussi."

... et aussi la Bretagne

Le milieu de terrain offensif a passé deux saisons et demi à Lorient, entre 2015 et 2017, alors que le FCL évoluait en Ligue 1. Et il sort d'une dernière bonne saison au Nîmes Olympique, avec qui il a marqué 5 buts en 27 matchs.

Pour l'anecdote, Romain Philippoteaux a eu Laurent Paganelli comme coach, lors de ses débuts en amateur à Avignon.