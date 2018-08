Après Ivan Santini en début de mercato, le SM Caen a officialisé ce mardi le transfert de son deuxième meilleur buteur de la saison passé Ronny Rodelin vers Guingamp. L'attaquant réunionnais aura joué 108 matchs de championnat et inscrit 24 buts en trois saisons.

Caen, France

Il est apparu une dernière fois sur la feuille de match face à Paris sans jouer la rencontre en raison d'une blessure. Ronny Rodelin a été transféré du SM Caen vers l'En Avant Guingamp ce lundi. Le joueur avait quitté le Stade d'Ornano en début d'après-midi.

A la sortie de l'entraînement ce lundi soir, Fabien Mercadal n'était pas encore assuré du départ du réunionnais mais dans l'hypothèse de la confirmation de ce transfert le coach caennais avait déclaré :

J'aurais voulu le garder mais il y a les intérêts du club et puis garder un joueur contre son gré n'a jamais marché

Quand Ronny Rodelin s’en va. pic.twitter.com/ZFkxaWf1Q3 — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) August 14, 2018

Régulier et efficace depuis son arrivée à Caen en 2015

L'attaquant réunionnais a été d'une grande régularité sous le maillot caennais. Il a joué 108 matchs de championnat et inscrit 24 buts pour 10 passes décisives. Il n'a manqué que six matchs de Ligue 1 en trois saisons - sept si l'on ajoute celui de dimanche dernier.

Ronny Rodelin a obtenu à Caen le temps de jeu et l'efficacité qu'il n'avait pas eu à Nantes et à Lille. Les supporters ne le remercieront jamais assez pour son but inscrit dans les arrêts de jeu contre le PSG en mai 2017, évitant au club normand de passer par les barrages.

Le SM Caen a vu partir lors de ce mercato ses trois meilleurs buteurs de la saison passée : Ivan Santini (11 buts), Damien Da Silva (4) et donc Ronny Rodelin (5).