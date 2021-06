Ligue 1 : Rothschild fait un premier tri parmi les candidats au rachat des Girondins

En ce début de semaine, la banque d'affaires Rothschild a fait un premier tri parmi les candidats au rachat des Girondins. C'est la deuxième étape, pourrait-on dire, dans le processus de vente du club. Après les lettres d'intention déposées par les candidats il y a quelques jours, Rothschild a étudié les dossiers et retenu ceux qu'elles jugent les plus intéressants à ce stade.

La première information est que le projet de Bruno Fievet n'en fait pas partie. L'aventure s'arrête là pour le chef d'entreprise bordelais, installé en Suisse. En revanche, les projets de Didier Quillot, l'ancien directeur général de la Ligue de Football Professionnelle et du duo Rigo-Williams, composé de l'homme d'affaires girondins qui a fait fortune au Etats-Unis et du directeur sportif d'Amiens, ont été retenus. Ils ont accès depuis quelques heures à la data room, c'est-à-dire à toutes les données financières du club afin d'affiner leur offre de rachat. De son côté, Ravy Truchot, homme d'affaires français qui s'était aussi positionné sur le club n'avait pas de réponse de Rothschild ce mardi.

Tout cela ne veut pas dire qu'ils sont les deux derniers candidats en course. Peut-être que d'autres dossiers non connus publiquement ont été sélectionnés par la banque d'affaires voire que d'autres discutent directement avec King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire du club et Rothschild sans avoir déposé de lettre d'intention au préalable. En effet, King Street garde toujours la main tant qu'il n'y a pas de redressement judiciaire.

Pendant ce temps-là, le club continue de faire signer des contrats pros même si cela peut paraître surprenant étant donné la situation des Girondins. Mais il s'agit pour le club d'éviter de se faire piquer de jeunes talents sans indemnité de transfert dans les prochains mois. Ce mardi, les gardiens Tidiane Malbec et Davy Rouyard, ont signé leur premier contrat pro, respectivement jusqu'en 2022 et 2025. Le défenseur Malcom Bokele est lui désormais lié au club jusqu'en juin 2022.