Ligue 1 : Ruben Aguilar à Montpellier ? Une volonté commune

La volonté est claire de chaque côté. Montpellier, au moins à travers la voix de son entraîneur et de son gardien de but, a fait part de son envie de voir Ruben Aguilar revenir là où le défenseur âge de 30 ans s'est révélé. Le natif de Grenoble, quant à lui, rêve actuellement de quitter le Rocher pour rejoindre ses anciens partenaires héraultais, et notamment son ami Benjamin Lecomte. L'information nous a été confirmée et confiée, ces dernières heures, par des proches de l'intéressé.

Pour autant, si le transfert est souhaité, encore faut-il qu'il soit possible. A l'heure qu'il est, le coach héraultais l'a rappelé, ce vendredi, le côté droit de sa défense est occupé par deux joueurs.

Un embouteillage ?

Le premier, Falaye Sacko, a vu son option être automatiquement levée par la Paillade, il y a quelques mois, laquelle a ainsi déboursé près de deux millions d'euros pour s'attacher définitivement les services du malien, qui a pour l'heure l'intention de réaliser une nouvelle saison au MHSC. Le second, Enzo Tchato, est quant à lui un joueur sur lequel le club a décidé de miser, en fin de saison dernière, en validant les deux années en option inscrites dans son premier contrat professionnel.

Il s'agit donc d'un premier obstacle au retour de l'homme que la Paillade avait vendu près de neuf millions d'euros à l'ASM, en août 2019. Mais Montpellier pourrait ne pas être totalement fermé à l'idée de signer Ruben Aguilar malgré l'embouteillage que sa venue, sans départ, pourrait provoquer.

Seulement, une offensive héraultaise serait actuellement et en partie conditionnée par la vente de ses joueurs dits "transférables", notamment Elye Wahi, et par les sommes qu'elle permettrait d'obtenir. Sans cela, il apparaît en effet plus difficile d'imaginer Laurent Nicollin entamer la négociation souhaitée par son coach et par son portier avec ses homologues de la Principauté.

En attendant, Ruben Aguilar reste un joueur convoité. Un garçon qui, certes, opterait pour Montpellier si plusieurs projets dont celui des pailladins s'offraient à lui, selon nos informations, mais qui pourrait aussi faire le choix de s'engager dans une autre écurie, d'ici la fin du mois, si le MHSC tardait ou décidait finalement de passer son tour.