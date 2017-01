Coupe de France - Rudi Garcia : "Je ne me plaindrai de la pelouse que si je me qualifie" à Toulouse

L'état de la pelouse à Toulouse a de quoi inquiéter avant le match face à l'OM, ce dimanche, en 32e de finale de Coupe de France de football. En attendant, l'entraîneur marseillais a choisi... d'ironiser.

Bonne année et bonne santé ! Des vœux de rigueur en ce début d'année 2017 pour la pelouse du Stadium de Toulouse. Alors que le TFC et l'Olympique de Marseille s'y retrouvent pour la Coupe de France ce dimanche (pour les 32e de finale), l'état du terrain a de quoi inquiéter.

Même le community manager(le responsable des réseaux sociaux) du club toulousain a manié l'humour en ce début de semaine, à propos de la pelouse de son club.

Ce vendredi, en conférence de presse, Rudi Garcia a lui aussi fait part à sa façon de ses motifs d'inquiétude : la pelouse du Stadium affiche visiblement des traces encore profondes du choc disputé entre Toulouse et Clermont, en TOP 14 de rugby.

"On m'a envoyé quelques images et j'ai dit : mince c'est Halloween ? Hé non, ce sont justes les séquelles d'une partie de rugby." - Rudi Garcia