Paris, France

Seule radio à diffuser tous les matches du Paris Saint-Germain en direct et en intégralité, France Bleu Paris est LA radio supportrice de l’équipe ! Forte de relations privilégiées avec le club, France Bleu Paris propose un dispositif inédit pour suivre cette équipe mythique.

Écoutez France Bleu Paris

France Bleu Paris supporter du Paris Saint Germain

Championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue et ligue des Champions, tous les matchs du PSG s'écoutent sur notre antenne. Le 06 avril à partir de 20h30 depuis le Stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, nous retrouvons en direct Pierre Coquelin, journaliste de France Bleu Paris, et dans nos studios parisiens Ségolène Alunni et Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG et consultant de France Bleu Paris pour un commentaire du match opposant les Verts aux Parisiens en 32e journée de Ligue 1 dans son intégralité sur France Bleu Paris (107.1) ou sur cette page en écoutant notre direct.

Tous le lundi à 17h30, retrouvez Tribune PSG en exclusivité sur facebook. Emission interactive numérique en Facebook live avec les voix du PSG : Bruno Salomon (journaliste sportif de France Bleu Paris), Stéphane Bitton (Foot123.fr), Germain Arrigoni (francebleu.fr), Emilie Ros notre "dame de clique", Isabela Pagliari (journaliste brésilienne à Esporte Interativo), et Adrien Chantegrelet (leparisien.fr).

Tribune PSG © Radio France - Christophe Abramowitz

Chaque jour, nos coups francs :

Du lundi au vendredi à 6h45 et 8h10, Bruno Salomon présente l’actualité du club, ses coups de gueule et ses coups de coeur.

Les week-ends à 7h10 et 8h10 avec Stéphane Bitton, historien et passionné du Paris Saint-Germain.

Sans oublier les nombreux jeux pour gagner des places aux matches joués au Parc des Princes sur Francebleu.fr et à l'écoute de France Bleu Paris (107.1).