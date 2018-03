Saint-Étienne reçoit le Paris-Saint-Germain, vendredi 6 avril pour la 32ème journée de ligue 1. Et la préfecture de la Loire a décidé de limiter le contingent de supporters autorisés à se déplacer à 300, comme la saison passée.

Saint-Étienne, France

Le préfet de Loire Evence Richard, les représentants de l'AS-Saint-Étienne et ceux de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) ont pris la décision de réduire le nombre de supporters autorisés à se déplacer à 300. Le match est considéré comme sensible par les autorités de l'État "en raison d'une part, de la notoriété des joueurs du PSG qui devrait attirer un public important, mais aussi à cause du caractère turbulent de certains ultras parisiens" affirme le préfet de la Loire. Un arrêté identique avait été pris la saison passée lors de la 37ème journée de ligue 1.

La préfecture des Alpes-Maritimes, a de son côté limité à 275, le nombre de spectateurs parisiens autorisés à se rendre à Nice le 18 mars prochain. L'un des principaux groupes de supporters parisiens, le collectif ultras Paris a décidé de boycotter la rencontre.