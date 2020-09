Ligue 1 : Saint-Étienne cherche "des réponses" face à Strasbourg

C'est un club décidément à part. Alors que le Covid-19 ne s'est plus invité depuis plusieurs semaines dans l'actualité des Verts, c'est un enfant de l'ASSE qui est venu bousculer la quiétude de la préparation du match face à Strasbourg ce samedi soir (21 heures).

Dans une longue interview accordée à l'Équipe, Wesley Fofana a révélé qu'il souhaitait quitter le Forez pour rejoindre Leicester et enjoint ses dirigeants a accepter l'offre de 29 millions d'euros qu'aurait formulé le club anglais pour s'offrir ses services. Le défenseur de 19 ans a jeté un pavé dans la mare alors que quelques heures plus tôt son entraineur assurait qu'il resterait à l'AS Saint-Étienne.

Confirmer les attitudes et les intentions affichées contre Lorient

Pour leur première sortie de la saison face à Lorient (succès 2-0) les Verts sont apparus solides, disciplinés et efficaces. Pourtant "On ne peut pas vraiment capitaliser explique Claude Puel. Nous avons encore eu quinze jours de coupure. Il y a des interrogations et on va essayer d'apporter des réponses face à une équipe de Strasbourg qui a pu digérer ses deux premiers matchs"

Strasbourg va venir avec la rage - Mahdi Camara

Après deux défaites, les Strasbourgeois vont tenter de ramener leur(s) premier(s) point(s) de la saison. "Ils ont pu digérer ces deux premiers matchs analysent Claude Puel. Il vont se présenter avec un gros bloc défensif en essayant d'exploiter des situations de contre. C'est une équipe qui a du répondant physiquement".

Trois matchs en huit jours

Après une longue préparation estivale et un bel élan contre Lorient coupé par la trêve internationale, les Verts débutent ce samedi soir une série de trois matchs en huit jours : Strasbourg - Marseille - Nantes. Il va falloir gérer des organismes qui ne sont plus habitués à enchaîner autant de rencontres. "On a un bon staff et des préparateurs physique qui font tout pour que l'on soit bien explique Mahdi Camara. Je pense que ça va aller".