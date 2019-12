Ligue 1 : "On sait qu'on fait de la merde" dit le coach toulousain Antoine Kombouaré avant TFC-Monaco

Toulouse, France

Une fois encore le coach du TFC, Antonne Kombouaré, ne fait pas dans la dentelle à l'heure de recevoir l'AS Monaco pour le compte de la seizième journée de Ligue Un. "On n'est pas bon, on est lanterne rouge" commence l’entraîneur toulousain, avant d’enchaîner d'un tonitruant "on sait qu'on fait de la merde" qui résume à lui seul le bilan de ses six premiers matches avec les Violets. Cinq défaites de rang, une moyenne de 0,5 points pris par rencontre, soit le pire résultat jamais enregistré ici et une bonne dernière place au classement, une premiére depuis quinze ans, qui place l'équipe en position de relégable.

"On a honte de notre classement"

S'il aligne les points faibles, Antoine Kombouaré ne baisse pas les bras pour autant, affirmant que la situation n'est que provisoire alors qu'il reste encore soixante-neuf points à glaner sur la suite du championnat. "On travaille pour trouver des solutions". Le remède est simple "gagner des matches". Une bonne idée, à mettre en application dès ce mercredi face à l'équipe de la Principauté, qui nage à une petite quatorzième place.

