Ligue 1: Salah reprend la route pour soutenir le SM Caen

Cela fait près de trente ans que Salah soutient le SM Caen. Depuis qu'il a pris sa retraite, il ne manque aucun entraînement ni aucun déplacement. La saison passée, il a parcouru près de 25.000 km pour soutenir le club normands à l'extérieur aussi bien en Coupe qu'en championnat.

Anthony est la dernière personne à lui avoir fait manquer un déplacement du SM Caen. Le mariage de son neveu en août 2015 l'avait privé d'un Nice-Caen (2-1). Depuis, il cumule les km. "25.000 km la saison passée, je n'ai manqué aucun match. J'en ai même fait en double, relève le supporter caennais puisqu'il y a eu des matchs reportés comme à Nantes (17e journée) ou à Ste Geneviève des Bois (Coupe de France)."

Entre 1800 et 2000 euros de budget pour au moins 19 déplacements

Retraité depuis neuf ans, Salah voyage avec les autres supporters du Malherbe Normandy Kop ou seul quand les rencontres du SM Caen sont décalés en semaine ou le dimanche. S'il bénéficie souvent d'invitations pour rentrer dans les stades adverses, il doit s'acquitter d'un budget déplacement conséquent qu'il estime cependant raisonnable. "Entre 1800 et 2000 euros, calcule Salah. On arrive à payer hôtels, transport et les places au stade."

"Ma principale occupation est de suivre le Stade Malherbe aussi bien à Caen pour tous les entraînements qu'à l'extérieur pour tous les déplacements."

Mais qu'est-ce qui le pousse à parcourir un demi-tour du monde chaque saison pour le SM Caen? "Est-ce que c'est explicable, s'interroge Salah? C'est une passion. Maintenant que j'ai plus de temps libre en tant que retraité, ma principale occupation est de suivre le Stade Malherbe aussi bien à Caen pour tous les entraînements qu'à l'extérieur pour tous les déplacements."

Les joueurs du SM Caen sont habitués à voir sa silhouette, parfois esseulée, dans le parcage visiteur. "Les nouveaux sont parfois surpris mais tous les autres joueurs savent que je suis là à chaque déplacement. Ils me saluent tous à chaque fois qu'ils me voient. C'est très sympa."

Ce samedi, il sera de nouveau là, à Montpellier, pour voir Caen débuter son championnat.