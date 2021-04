Ligue 1 : sans Ajorque, Strasbourg rêve d'un nouvel exploit face au PSG, comme en 2017

Un match de prestige dans un stade vide ! Malgré l'absence de leurs supporters, les Strasbourgeois, 13èmes de Ligue 1 (avec sept points d'avance sur la zone rouge à spet journées de la fin), rêvent d’un nouvel exploit face aux stars du PSG. Les Parisiens, vainqueurs du Bayern de Munich mercredi en Ligue des champions, n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent conserver leur titre de champion. Ils sont deuxièmes à trois points du leader Lille.

Mission complexe, pas impossible

Si le PSG joue comme en Bavière, la mission du Racing s’annonce très compliquée assure l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey : "C'était du très très haut niveau. Si j'ai un abonnement au diffuseur, c'est pour voir des matchs comme ça tous les mardis et mercredis, c'est pas pour me faire chier devant la télé, là tu te régales. Le degré d'intensité c'était pfff. S'ils jouent comme ça samedi, on ne pourra pas suivre".

Privés notamment de Neymar suspendu, de Marquinhos et d'Icardi blessés, les Parisiens pourraient lever un peu le pied même inconsciemment à la Meinau, en perspective du match retour contre le Bayern mardi. Mais le milieu de terrain Adrien Thomasson ne s’attend pas à un relâchement.

"Ce n'est pas forcément le bon moment pour les jouer, analyse l'ancien Nantais. On est dans la dernière ligne droite du championnat, ils ont une obligation de prendre des points, car ils sont deuxièmes. Après, si on arrive à les faire douter, on peut faire quelque chose, à nous d'y croire. On a vu cette saison qu'ils avaient du mal contre les équipes bien en place. Et les années précédentes, on a su rivaliser sur certains matchs. Le seul regret, c'est l'absence de public, ça aurait été une belle fête".

"On va vivre d'espoir"

Thierry Laurey déplore lui aussi l'absence de soutien populaire dans les tribunes de la Meinau. "C'est pas le public qui marque des buts, mais il t'aide quand même et te pousse à les mettre, avance le coach strasbourgeois. Ca nous permettait d'avoir un atout supplémentaire, là ça sera peut-être un peu plus difficile pour nous encore. Si Paris est à 100%, tu n'auras pas trop d'espoir. S'il n'est pas à 100%, tu peux avoir une ouverture. J'ai lu dans un journal sportif que l'espoir ne coûtait pas plus cher que l'inquiétude, donc on va vivre d'espoir".

Le Racing toujours invaincu à la Meinau en championnat face au PSG depuis son retour en Ligue 1

L’espoir de continuer la belle série face au PSG à la Meinau. Depuis son retour en Ligue 1 en 2017, le Racing n’a jamais perdu contre les stars parisiennes. Il s'était imposé 2 à 1 en décembre 2017 grâce à des buts de Nuno Da Costa et de Stéphane Bahoken. Il avait fait match nul un an plus tard, en décembre 2018, grâce à un but de Kenny Lala sur penalty. En mars dernier, le duel avait été annulé à cause de la crise sanitaire.

Ajorque, forfait de dernière minute

Pour réaliser l'exploit, le Racing devra faire sans son meilleur buteur. Ludovic Ajorque touché à une cuisse à l'entraînement cette semaine est forfait, de même qu'Alexander Djiku, Mohamed Simakan, Majeed Waris et Lebo Mothiba.

Racing – PSG, c’est à vivre dès 16h30 ce samedi sur France Bleu Alsace. Coup d’envoi à 17h.