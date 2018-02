L'OGC Nice s'est encore incliné ce samedi soir contre Toulouse (0-1). Deuxième revers consécutifs pour les aiglons en Ligue 1 qui perdent une place au classement et se retrouvent 7e. En manque d'inspiration, plombé par les absences, le Gym a encaissé un but sur la seule frappe cadrée du TFC.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Alors quand il y en a sept ! Les absences ont très clairement pesé dans la rencontre de ce samedi soir entre Nice et Toulouse. La plus visible est celle de Mario Balotelli. L'attaquant italien, meilleur buteur du club (19 buts en 25 matchs cette saison), a plus que manqué à ses coéquipiers.

Le toujours très remuant Bassem Srarfi a fait des différences. Il a notamment frappé le poteau (20e), mais il a été le seul a percuté, a provoqué les Toulousains qui avait démarré la rencontre tambour battant. Une habitude pour les équipes qui viennent en visite à l'Allianz Riviera.

Un penalty oublié

En première période, l'OGC Nice aurait dû bénéficier d'un pénalty. Dans la surface de réparation, Jean-Victor Makengo -dont c'était la première titularisation avec Nice en Ligue 1- a été séché par Michelin. Une faute évidente dans la surface de réparation des violets. Mais monsieur Gautier n'a pas bronché.

Toujours dominateurs dans la possession de balle, les aiglons n'ont jamais su trouver la faille. A la différence de Max-Alain Gradel. Sur la seule frappe cadrée de son équipe, l'ancien Stéphanois a ajusté Benitez d'une superbe frappe enroulée à l'entrée des 16 mètres (0-1, 67e).

Oh quel but pour Toulouse !

A l'entrée de la surface de réparation, Gradel enroule une frappe magnifique du pied droit qui vient tromper Benitez@ogcnice - @ToulouseFC : (0-1, 66e)#OGCNTFC#FBsport — France Bleu Azur (@francebleuazur) February 3, 2018

Nice perd une place au classement

Les footballeurs azuréens ont concédé, ce samedi, leur dixième défaite de la saison en Ligue 1. Ils n'avaient plus perdu deux rencontre de championnat de suite depuis octobre dernier (4 défaites consécutives). A la lutte pour le Top 5, il y a encore deux semaines, les Niçois se font doublé par Montpellier nouveau 6e de Ligue 1.

Il faudra très vitre rebondir, retrouver une dynamique positive à Dijon dans une semaine avant d'aborder le 16e de finale aller de l'Europa League face au Lokomotiv Moscou. Mais bonne nouvelle, Lees-Melou et Balotelli seront de retour de suspension.