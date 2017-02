Ligue 1 : sans jus, l'ASNL s'incline à domicile face à Montpellier (0-3)

L'AS Nancy Lorraine a mal terminé sa semaine à trois matchs. Les joueurs de Pablo Correa se sont inclinés à domicile 0-3 face à Montpellier pour la 25e journée de Ligue 1. S'ils ont tenté de réagir, leur jeu était trop brouillon pour espérer revenir.

La pression de nouveau sur l'AS Nancy Lorraine à l'issue de la 25e journée de Ligue 1. Les Nancéiens ont perdu à domicile pour la deuxième fois de suite sans marquer face à Montpellier 0-3. Un résultat qui les fait descendre à la 14e place avec deux points d'avance sur le barragiste Caen.

But dans le premier quart d'heure

Les joueurs de Jean-Louis Gasset ont tout de suite pris les commandes de la partie. Et sur un centre de Roussillon sur le côté gauche, Isaac Mbenza reprenait du plat du pied droit au point de penalty pour tromper Chernik (0-1, 10e). Sur ce coup, la défense nancéienne était complètement aspirée par le ballon au premier poteau sans marquer Mbenza. Huit minutes plus tard, Boudebouz récupérait le ballon tout seul côté droit. Après son débordement, il centrait et trouvait Mounié, lancé de la tête (0-2, 18e).

Nancy inoffensif

L' AS Nancy Lorraine tentait de revenir mais de manière désordonnée. Par deux fois, de la tête, Junior Dalé était en mesure d'égaliser juste avant la pause. Mais sa première reprise passait au dessus et la seconde permettait à Pionnier, le gardien héraultais de briller. Pablo Correa décidait à la mi-temps de sortir Guidileye pour faire entrer Pedretti. Mais ce retour ne changeait pas la physionomie du match. Et sur un nouveau contre, Mbenza se retrouvait esseulé dans la surface côté droit. La frappe puissante du Belge passait au dessus de l'épaule de Chernik (0-3, 59e).

J25 - Le classement après les matchs de samedi pic.twitter.com/LBs90krGQj — Ligue 1 (@Ligue1) February 11, 2017

Avec cette défaite, la 2e consécutive à domicile, Nancy se retrouve 14e avec deux points d'avance sur le barragiste Caen. Après le revers à Lyon (4-0), l'ASNL a encaissé sept buts en deux matchs, loin de ses habitudes. Plus que jamais, les points en jeu à Angers samedi prochain coûteront très chers.

Pablo Correa perplexe

Le visage fermé, Pablo Correa s'est exprimé en conférence de presse après le match. De nombreuses raisons peuvent expliquer cette contre-performance, notamment la fatigue physique après une série 9 matchs en mois dont 6 déplacements. Lors des quatre derniers matchs, l'attaque nancéienne est restée muette à trois reprises et la défense a cédé. Pablo Correa prend rendez-vous :