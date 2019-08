Ligue 1 : sans pression, le Stade Brestois se rend à Saint-Etienne

Brest, France

Il y a huit jours, le Stade Brestois a commencé sa saison de Ligue 1 par un nul (1-1) contre Toulouse qui l'a laissé sur sa faim. Ce dimanche après-midi, il serait ravi du même résultat.

Ce serait une belle performance. Pas seulement parce que Brest n'a jamais gagné chez les Verts, mais parce que l'an dernier, une seule équipe hors Top 3 s'est imposé à Saint-Etienne, quatrième.

Se libérer d'entrée

Les leçons du match nul d'il y a huit jours serviront peut-être aux Brestois. Avant de se libérer, et de livrer un bon match, il y avait eu quelques glissades, quelques contrôles manqués. Par nervosité certainement. Assurément parce que la Ligue 1, c'est plus rapide et ça demande plus de justesse. Et Saint-Etienne, qui mise beaucoup sur sa capacité de projection, est bien plus rapide et bien plus juste que Toulouse.

Olivier Dall'Oglio : "C'est enthousiasmant d'aller dans ce stade. Quand j'étais jeune joueur, l'ambiance me dopait, mais certains peuvent être plus tendus. A nous d'être discipliné comme contre Toulouse, et des opportunités, on en aura."

Les Brestois n'ont pas de pression. Ils ne jouent pas le même championnat que Saint-Etienne. Contre Toulouse, ils avaient montré qu'ils étaient dignes de leur nouveau niveau. Il ont l'occasion de le montrer, cette fois, contre un adversaire qui semble inatteignable.

Attention aux balles aériennes

Autre élément décisif : il faudra élever le curseur en défense. S'il n'a pas concédé grand chose aux Toulousains dans le jeu, le Stade Brestois a parfois été en difficulté sur les phases arrêtés ou les balles aériennes. Et c'est justement sur un coup-franc et une tête victorieuse que Saint-Etienne a marqué le but de la victoire contre Dijon.

