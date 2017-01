Ligue 1 : Sans surprise, Lorient n'a pas fait le poids à Monaco

Monaco s'est largement défait d'un faible FC Lorient, ce dimanche, en match décalé de la 21e journée de Ligue 1. Les Merlus restent lanterne rouge.

Sans surprise, la pire défense de Ligue 1 n'a pas mis en échec une attaque à qui personne ne résiste. Le FC Lorient n'a pu résister à l'AS Monaco, dans un stade Louis-II où les Merlus restaient pourtant sur deux succès.

La seconde période a été correcte, mais la première mi-temps ratée dans les grande largeurs. Comme à Paris avant la trêve. Le match était plié avant même la pause, atteinte sur un score de 3-0 pour Monaco grâce Boschilia (24e et 28e) et un but gag de Germain (37e). Cela aurait même pu être pire si Moreira n'avait pas sauvé sur sa ligne une nouvelle tentative de Boschilia (44e). C'est Germain qui a inscrit le dernier but à la 59e.

il faudra impérativement battre Dijon au Moustoir

Les Merlus ont quand même eu la volonté d'inquiéter leur adversaire en première mi-temps, mais la différence de niveau et d'investissement a vite sauté aux yeux. Au point que Bernard Casoni a, chose rarissime, effectué ses trois changements en même temps, avant la reprise de la seconde période.

Bernard Casoni : "Des 17 ans contre des adultes"

Après match, Bernard Casoni analysait : "Quand je vois le non-match de la première mi-temps, on ne peut pas prétendre à quelque chose. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est un peu comme à Paris. On a défendu en reculant. On aurait dit une équipe de 17 ans contre des adultes. On a perdu tous les duels. C'est psychologique. L'adversaire a pris le dessus trop rapidement sans combattre. Tout le monde a raté son match. C'est sur qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, mais là... On s'est liquéfié d'entrée. En deuxième mi-temps, on a joué plus haut. On a montré un peu plus de vie, alors qu'en première période on n'a pas montré de vie."

Le FCL reste dernier à trois points du barragiste. Lorient se prépare à recevoir Dijon samedi prochain au Moustoir. En cas de succès, le FCL reviendrait à hauteur de son adversaire.