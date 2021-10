Ligue 1 : l'OGC Nice accroche dans les arrêts de jeu le SCO d'Angers (1-2)

Le Gym se déplaçait ce dimanche 31 octobre à la mi-journée au Stade Raymond Kopa, face au SCO d'Angers. Après une première mi-temps laborieuse, les aiglons ont su rectifier le tir et repartir avec trois points de plus et montent ainsi à la deuxième place du championnat (1-2).

Ce dimanche 31 octobre, pour le troisième dimanche consécutif, les Aiglons jouent à la mi-journée. Coup d'envoi donné à 13h, en déplacement au Stade Raymond Kopa pour affronter le SCO d'Angers. Après une longue première mi-temps largement dominé par les angevins, avec l'ouverture du score à la 30e minute, en seconde période le Gym reprend son match et Andy Delort inscrit un doublé. L'OGC Nice est 2e du championnat de Ligue 1 Uber Eats.

Dès le coup d'envoi sifflet par Willy Delajod, les Aiglons sont d'attaque, même si l'action se divise entre les deux camps. A la 23e minute de jeu, A. Delort est servi par Y. Atal dans la surface du SCO et envoie la tête. Le ballon rebondi sur le poteau gauche, P. Bernardoni (gardien d'Angers) évite un premier but.

Rapidement la vapeur s'inverse et une contre-attaque mène la pointe angevine à l'entrée de la surface de W. Benitez. S. Boufal taquine Y. Atal qui provoque un penalty pour Angers. W. Benitez ne parvient pas à éviter. Le SCO d'Angers mène 1-0 (30e). A la 45e+3, le coup de sifflet est donné, tout le monde rentre au vestiaire.

Un quart d'heure plus tard, les Aiglons de retour sur la pelouse du Stade Raymond Kopa. De retour physiquement mais ils viennent seulement d'arriver parce que ce n'est plus la même équipe. Pressing haut, qui combine, et cherche des solutions pour au moins accrocher un nul.

Justement, c'est après une belle combinaison avec A. Gouiri, qu'A. Delort s'allonge pour lancer une frappe qui lobe le gardien d'Angers. Les niçois rentrent (enfin) dans leur match (1-1).

S'en suit différentes offensives niçoises et l'objectif de 3 points à la fin du match. C'est enfin dans le temps additionnel que l'ultime solution est trouvée : l'action part d'un corner joué côté droit pour A. Gouiri qui centre dans la surface. Le ballon, circule un peu et trouve A. Delort qui ne tremble pas devant une frappe aux 20 mètres. Le gardien angevin est trompé et Nice l'emporte 2 buts à 0.

Résumé du match avec vos commentateurs

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochaine rencontre du Gym face à Montpellier : notre nouveau pilier d'équipe Andy Delort va retrouver ses ex-collègues de jeu sur la pelouse de l'Allianz Riviera, ce dimanche 7 novembre. Coup d'envoi 17h , avant-match dès 16h30 et c'est à vivre en direct, en intégralité et seulement sur France Bleu Azur ! Maxime Bacquié, Patrice Alberganti et Richard Marcovecchio pour vous accompagner durant le match.