Ligue 1 - Scénario cruel pour le Stade Rennais à Bordeaux

Le Stade Rennais n'est pas parvenu à remporter un match qui lui semblait promis, face aux Girondins de Bordeaux, ce dimanche 26 septembre (1-1). Un match nul très frustrant où les anciens Rouge et Noir ont joué un mauvais tour au Stade Rennais.

Le match semblait promis au Stade Rennais. Pourtant à une minute de la fin du temps réglementaire, un ancien Rennais a douché la possibilité d'une victoire, pour cette 8e journée de Ligue 1.

Le Stade Rennais a fait match nul face aux Girondins de Bordeaux, ce dimanche 26 septembre (1-1). Pourtant le match a été très largement dominé par les Rouge et Noir. Toute la première mi-temps les tentatives de Jonas Martin, Benjamin Bourigeaud, Gaëtan Laborde, Martin Terrier et Kamaldeen Sulemana se multiplient.

A l'image du match face à Clermont, quelques jours plus tôt, le Stade Rennais était très au-dessus. Mais Rennes s'est heurté à un Benoît Costil des grands jours. Il faut attendre le retour des vestiaires, et une finition de Gaëtan Laborde après une passe décisive d'Hamari Traoré pour que le score final reflète la physionomie du match.

Les anciens Rennais jouent un mauvais tour

Après ce but les Rennais ne relâchent pas et multiplient les offensives. Ils terminent le match avec 18 tirs, dont 8 cadrés. Mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous et ils ne vont pas réussir à creuser l'écart.

Les Girondins de Bordeaux vont sauver le match nul au dernier moment, alors que Bruno Génésio fait tourner son effectif, déjà très sollicité cette semaine. C'est un autre ancien rennais, Edson Mexer, qui va jouer un mauvais tour au Stade Rennais. Sur un ballon heureux, il égalise et prive les Rouge et Noir d'une victoire attendue.