Ligue 1 : selon Canal +, Frédéric Antonetti redevient entraîneur du FC Metz et Vincent Hognon quitte le club

Frédéric Antonetti redeviendrait l'entraîneur du FC Metz selon le Canal Football club, l'émission de Canal plus. Il remplacerait Vincent Hognon qui quitterait le club. Pour l'instant, le FC Metz ne confirme pas l'information.

L'information a été donnée par Hervé Mathoux, le présentateur du Canal Football club, sur Canal plus. "Frédéric Antonetti redevient entraineur numéro 1 du FC Metz", a déclaré ce dimanche soir Hervé Mathoux. Il ajoute : "il sera mardi à la direction de l'entrainement, Vincent Hognon va quitter le club".

Antonetti était davantage présent au club cette saison

Depuis le début de la saison de Ligue 1, Frédéric Antonetti, manager général du FC Metz, avait renforcé sa présence en Moselle. Depuis mai 2019, il exerçait ses fonctions depuis la Corse où il restait au chevet de sa femme, gravement malade.

C'est ainsi que Vincent Hognon, adjoint de Frédéric Antonetti lors de la saison 2018/2019, s'était retrouvé sur le banc. Hognon entraînait le FC Metz lors du maintien en Ligue 1 à l'issue de la saison 2019/2020.

Au FC Metz, silence radio

Contacté, le FC Metz fait savoir qu'il ne fera pas de commentaires ce soir.

Le FC Metz vient de vivre une fin de mercato bien agitée, avec la vente de son buteur et capitaine, Habib Diallo au Racing Club de Strasbourg. Sportivement, le début de saison est plutôt bon avec sept points pris en six journées et une 15e place au classement, avec quatre points d'avance sur le barragiste.